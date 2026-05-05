Kylian Mbappé ligt bij fans van Real Madrid onder vuur. Hij raakte onlangs geblesseerd en ging vervolgens op vakantie met zijn vriendin. De Fransman zou volgens de kritiek niet hard genoeg werken aan zijn herstel. Maar volgens de sterspeler zelf ligt dat anders.

Mbappé heeft een spierblessure aan zijn linkerbovenbeen opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Real Betis (1-1). Het is onzeker of de Franse spits op tijd hersteld is voor El Clásico op10 mei in Barcelona, waar aartsrivaal FC Barcelona kampioen wordt als het niet verliest.

De 27-jarige maakte van zijn afwezigheid gebruik om een reisje te maken naar het Italiaanse eiland Sardinië met zijn vriendin Ester Expósito. Daarvoor zou hij toestemming gekregen hebben van de artsen en de club. Toch zorgde het voor veel kritiek van fans. Die zien liever dat de voetballer bij Real Madrid werkt aan zijn herstel.

Mbappé heeft via zijn entourage gereageerd op de recente controverse. Hij keerde zondag terug naar Madrid, net voor de wedstrijd tegen Espanyol, trainde gisteren en werkte vandaag, op zijn vrije dag, een individuele sessie af om zich optimaal voor te bereiden op El Clásico van aanstaande zondag.

'Overdreven interpretatie'

In een verklaring van de entourage van de speler, verspreid via AFP, staat het volgende: "Een deel van de kritiek is gebaseerd op een overdreven interpretatie van elementen die verband houden met een herstelperiode die strikt door de club wordt beheerd, en weerspiegelt niet de realiteit van Kylians dagelijkse inzet en zijn werk voor het team."

De Spaanse krant AS schreef onlangs dat Real Madrid niet blij is met de tripjes van Mbappé. Ze zien liever dat hij op de club werkt aan zijn herstel. Volgens het medium heeft hij toestemming om weg te blijven van het trainingscomplex, om in eigen omgeving te revalideren, maar het was niet de bedoeling dat hij zichzelf zo in de spotlights zou brengen met zijn reisbewegingen.

Trainer Alvaro Arbeloa sprak zich ook uit over de situatie omtrent de Fransman."De medische staf heeft geoordeeld dat Kylian rust moest nemen", zei hij. Elke speler doet in zijn vrije tijd wat hij gepast acht. Daar kan ik me niet mee bemoeien."

