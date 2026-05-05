Atletico-trainer Diego Simeone moest tijdens de persconferentie voorafgaand aan de halve finale van de Champions League tegen Arsenal ingaan op markante geruchten vanuit de Spaanse media. De Argentijn hield het kort.

De Madrileense club koos dit keer niet voor dezelfde accommodatie als bij het vorige bezoek aan de Britse hoofdstad Londen. De coach van de Spaanse topclub heeft speculaties ontkend dat Atletico van hotel wisselde voor de return van de halve finale van de Champions League tegen Arsenal uit angst voor 'slechte karma'.

In oktober verloor Atlético nog met 0-4 van Arsenal in de groepsfase, toen verbleven ze in het Marriott hotel nabij Regent's Park. Voor de return van dinsdag, die start met een 1-1 stand, besloten ze echter te verhuizen naar een ander hotel in de wijk Shoreditch.

'Daarom zijn we verhuisd'

Media speculeerden dat bijgeloof en de angst voor een herhaling van het pijnlijke resultaat de reden waren. Simeone veegde dit echter met humor van tafel: "Het hotel was goedkoper. Daarom zijn we verhuisd", was zijn simpele en korte antwoord op de vraag van de journalisten.

Goed nieuws voor Atletico is de terugkeer van aanvaller Julian Alvarez, die ondanks een recente blessure klaar lijkt te zijn om te spelen. De spits, goed voor 20 goals dit seizoen, miste de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Valencia, maar reisde wel mee naar Londen met het team, waar ook de Slowaakse verdediger David Hancko deel van uitmaakt.

Simeone benadrukte het belang van de voormalig spits van Manchester City: "Julian is belangrijk in deze wedstrijd, omdat hij de Engelse competitie heel goed kent.” Hij voegde eraan toe dat coaches weliswaar plannen kunnen maken, maar dat de prestatie van de spelers op het veld doorslaggevend zal zijn.

Antoine Griezmann

Ook Antoine Griezmann trekt de aandacht; hij vertrekt na dit seizoen naar de MLS-club Orlando City. Als Atletico niet doorgaat, is dit zijn laatste Champions League-wedstrijd. Griezmann wil zich echter niet bezighouden met de toekomst: „Dat is niet iets waar ik aan denk. Ik kijk uit naar de wedstrijd van morgen,” zei hij. Tegelijkertijd benadrukte hij de noodzaak van de juiste instelling en een betere prestatie dan in de eerste ontmoeting.

De Franse aanvaller voegde eraan toe dat het Madrileense team dicht bij de finale is: "We zijn nog maar twee wedstrijden verwijderd van de trofee en we moeten het tactisch, verdedigend en aanvallend goed doen – en natuurlijk hebben we meer doelpunten nodig.”

