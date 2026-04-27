Real Zaragoza heeft in een officieel statement gereageerd op de klap die Esteban Andrada uitdeelde in de wedstrijd met Huesca. De club veroordeelt de actie van de keeper en kondigt aan 'gepaste maatregelen' te nemen.

Zaragoza speelde afgelopen weekend de kraker in de tweede divisie van het Spaanse voetbal tegen Huesca. In de slotfase van de wedstrijd liep het enorm uit de hand met Zaragoza-doelman Andrada. Bij de sluitpost sloegen de stoppen volledig door en hij gaf een van zijn tegenstanders een keiharde klap na een rode kaart. De beelden van de woedende Andrada gingen de hele wereld over en de Argentijnse keeper hangt een gigantische schorsing boven het hoofd.

Statement Zaragoza

Inmiddels heeft Andrada zijn club Zaragoza via een statement gereageerd op de bizarre actie van de keeper. De club noemt het moment in de slotfase een 'incident dat de sport niet waardig is en ook nooit zou mogen gebeuren op een voetbalveld'. "Deze gebeurtenissen vertegenwoordigen niet waar de club Zaragoza voor wil staan en wat de club uit wil dragen. Gedurende de clubhistorie hebben wij ons bewezen in sportiviteit, moed, en respect voor de tegenstander."

Zaragoza vindt dat Andrada de voorbeeldfunctie die hij bij de club heeft, volledig heeft verpest. "Wij zijn rolmodellen en voorbeelden voor veel fans en vooral kinderen. Kinderen die ons elke wedstrijd aanmoedigen en op een dag net zoals hun idolen willen zijn. Dat is de belangrijkste reden dat deze zorgwekkende beelden niet meer gezien mogen worden."

Ook geeft Zaragoza direct aan dat de club sancties op zal leggen aan Andrada. "De club vindt het verschrikkelijk dat een moment als dit een voetbalwedstrijd heeft verpest. Een belangrijke wedstrijd met waarde voor onze regio en dat is niet meer terug te draaien. De club gaat de gebeurtenissen nu eerst analyseren en zal dan gepaste en disciplinaire maatregelen opleggen voor Andrada.