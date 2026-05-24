Zlatan Ibrahimovic en Tyson Fury zouden hun zinnen hebben gezet op de aankoop van Morecambe FC. De voormalig Zweeds international en de Britse bokslegende zouden samen interesse hebben in de Engelse club, dat meldt het Britse tabloid The Sun.

Hoewel Fury nu met zijn familie op het eiland Man woont, wil hij zich toch inzetten voor de club uit Morecambe, waar hij tot voor kort woonde. De flamboyante Britse bokser is van plan de club te kopen die net is gedegradeerd uit de National League (de vijfde divisie) en volgend seizoen in de National League North zal uitkomen. En naar verluidt wil hij de Zweedse voetballegende Ibrahimovic bij de deal betrekken.

Ontmoeting

De twee sporticonen waren deze week samen in Warschau, waar ze een reclamespot opnamen voor het WK in de VS, Mexico en Canada. Een perfecte gelegenheid om hun plannen te smeden.

Een bron die bij de gesprekken aanwezig was, vertelde hier het volgende over aan het Britse medium: "Tyson heeft met Zlatan gesproken over de aankoop van Morecambe FC. Ze willen de club overnemen en er samen een Netflix-documentaire over maken: The Rise of Morecambe. Een beetje zoals Ryan Reynolds dat deed met Wrexham. Eén ding is zeker: allebei weten ze wat er nodig is om de top te bereiken."

Volgens dezelfde bron hadden Fury en Ibrahimovic 'enorm veel plezier' tijdens de opnames. Het ging om een WK-reclame voor Furocity, het voedsel- en drankmerk van Fury. Na afloop gingen ze met de hele groep uit eten.

De twee kennen elkaar al jaren goed. Toen Ibrahimovic bij Manchester United speelde, trainde hij zelfs geregeld samen met Fury in de sportschool.

Welcome to Wrexham

De Amerikaanse acteur Ryan Reynolds nam Wrexham in 2021 samen met collega Rob McElhenney over. De club speelde toen nog in de National League, maar begon daarna aan een indrukwekkende opmars. Met drie promoties op rij groeide Wrexham uit tot een waar succesverhaal, wat werd vastgelegd in de bekroonde Disney+-serie Welcome to Wrexham.

In het seizoen 2025/26 greep Wrexham nét naast een plek in de play-offs voor promotie naar de Premier League. Middlesbrough ging er uiteindelijk met het laatste ticket vandoor.

