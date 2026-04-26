De derby tussen Huesca en Real Zaragoza op het tweede niveau van Spanje is zondag volledig uit de hand gelopen. Het ging mis toen Zaragoza-keeper Esteban Andrada rood kreeg nadat hij Huesca-verdediger Jorge Pulido in het gezicht sloeg.

Huesca en Zaragoza spelen allebei op het tweede niveau van Spanje, maar verkeren in degradatiegevaar. Daardoor stond er zondag veel spanning op het duel. Voor Andrada werd die spanning in de slotfase te veel. In de blessuretijd verloor de doelman volledig zijn zelfbeheersing.

Harde klap

Aanvankelijk kreeg hij geel na een duw tegen Pulido. Daarna liep Andrada weg en leek hij even af te koelen. De situatie leek onder controle, maar enkele seconden later stormde hij opnieuw op Pulido af. Dit keer bleef het niet bij duwen: de keeper deelde een harde vuistslag uit.

De scheidsrechter had weinig keuze en stuurde Andrada direct van het veld. In Spanje wordt met afschuw gereageerd op het incident. Volgens Marca lijkt het erop dat Pulido iets zeer beledigends tegen de keeper heeft gezegd, maar dat neemt niet weg dat Andrada mogelijk een schorsing van tien wedstrijden boven het hoofd hangt. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-0 overwinning voor Huesca.

De beelden gaan inmiddels volop rond op sociale media, waarop iedereen met verbazing reageert op het incident.

Zaragoza goalkeeper just KO’d another player with a haymaker



Knokpartij in Brazilië

In het voetbal zien we wel vaker bizarre vechtpartijen. Zo liep het afgelopen maart ook volledig uit de hand in Brazilië. Toen ging het in de finale van het Braziliaanse staatskampioenschap Mineiro tussen Cruzeiro en Atletico Mineiro helemaal mis.

Cruzeiro leidde met 1-0 in de finale toen aanvaller Christian tijdens een aanval in botsing kwam met Atlético-doelman Everson. De keeper reageerde woedend, duwde Christian tegen de grond en riep hem nog het nodige toe. De aanvaller bleef daarna op theatrale wijze liggen, alsof hij flink geraakt was. Dat moment vormde het startsein voor een massale vechtpartij, waarbij ook topvoetballer Hulk betrokken raakte.

Beveiligers en zelfs de militaire politie moesten eraan te pas komen om de spelers uit elkaar te halen. Dat nam zoveel tijd in beslag dat de wedstrijd uiteindelijk niet meer werd hervat. Scheidsrechter Matheus Delgado Candançan deelde na afloop liefst 23 rode kaarten uit. Bijna iedereen was dus de klos: twaalf spelers van Cruzeiro werden geschorst en bij Atlético Mineiro kregen elf spelers rood. Ook Hulk en Renan Lodi, die eerder naam maakten op de Europese velden, behoorden tot de gestrafte spelers.