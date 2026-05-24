Tottenham Hotspur heeft zich zondagmiddag veiliggespeeld. Na weken van enorme degradatiestress kan de Noord-Londense club eindelijk opgelucht ademhalen. De ploeg won met 1-0 van Everton en heeft zich daardoor gehandhaafd.

Voorafgaand aan het duel met Everton stond Tottenham Hotspur nog altijd met één been boven de streep. Spurs begon als nummer zeventien aan de laatste speelronde, met twee punten voorsprong op West Ham United.

De opdracht was daardoor helder: bij een zege of gelijkspel tegen Everton was Tottenham zeker van handhaving. Zelfs bij een nederlaag kon Spurs nog in de Premier League blijven, zolang West Ham niet zou winnen van Leeds United.

Alleen bij één rampscenario ging het alsnog mis voor de Noord-Londenaren: Tottenham moest thuis verliezen van Everton én West Ham moest winnen van Leeds. In dat geval zou Spurs alsnog onder de degradatiestreep zakken en voor het eerst sinds 1977 degraderen.

Van de Ven in de basis

Spurs-manager Roberto de Zerbi startte met Oranje-international Micky van de Ven in de basis. Xavi Simons, de andere Nederlander in de selectie van de Londense club, kon niet meespelen vanwege een blessure.

De Londense club schoot uit de startblokken tegen Everton. Na acht minuten spelen kreeg Spurs-middenvelder Conor Gallagher een grote kans, maar zijn inzet eindigde in het zijnet. Even later was het Kevin Danso die een goede kans naast schoot.

Schrikmoment

In de 22ste minuut kwam er een flink schrikmoment voor Van de Ven. Na een harde tackle bleef de Nederlander met veel pijn op de grond liggen. Gelukkig viel het uiteindelijk mee, en kon Van de Ven doorspelen.

De ploeg van De Zerbi creëerde daarna kans op kans. Op slag van rust viel alsnog de verlossende treffer: João Palhinha werkte een rebound over de lijn. Dat zorgde voor een explosie van vreugde bij alles en iedereen met een Spurs-hart. Het stadion ontplofte werkelijk waar.

West Ham United

Terwijl het bij Tottenham 1-0 bleef, werd er verderop in Londen ook de belangrijke sedstrijd tussen West Ham en Leeds United afgewerkt. Daar werd het uiteindelijk 3-0 door doelpunten van Jarrod Bowen, Callum Wilson en Valentin Castellanos.

De zege van West Ham deed er uiteindelijk niet meer toe, want Spurs klaarde zelf de klus met een 1-0 overwinning. Daarmee blijft de ploeg van Van de Ven en Simons, ondanks alle stress van de afgelopen weken, actief in de Premier League. Na het laatste fluitsignaal barstte de ontlading los: spelers lagen uitgeput op het gras, terwijl er volop high fives en knuffels werden uitgedeeld.

