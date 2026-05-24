De spelers en fans van Schalke 04 vierden enkele weken geleden nog een groot feest, nadat ze eindelijk weer naar de Bundesliga waren gepromoveerd. Maar bij de club van technisch directeur Youri Mulder is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De club is opgeschrikt door een ernstige zaak: een jeugdtrainer wordt verdacht van seksueel misbruik.

Binnen de jeugdopleiding van de club is een jeugdtrainer in opspraak geraakt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt hem op verdenking van seksueel misbruik van een kind, zo meldt BILD. De zaak kwam aan het rollen nadat de moeder van een 12-jarige jongen op 18 april aangifte tegen hem deed. Kort daarna opende het Openbaar Ministerie in Münster een strafrechtelijk onderzoek.

Ontmoet tijdens selectietraining

De verdachte werkte als assistent-trainer in de jeugdopleiding. Hij zou de jongen hebben leren kennen tijdens een selectietraining bij een voetbalclub uit Gelsenkirchen. Daarna bood hij hem persoonlijke trainingen aan in. Tijdens zo’n training zou het misbruik hebben plaatsgevonden. Dat gebeurde niet op het terrein van de club in Gelsenkirchen.

Een paar dagen na de aangifte, op 22 april, doorzocht de politie de woning van de verdachte. Daarbij namen rechercheurs meerdere digitale apparaten mee. Die worden nu onderzocht. Ook kijkt de politie of er mogelijk meer slachtoffers zijn.

Schalke 04 werd door de politie op de hoogte gebracht van het onderzoek en heeft de medewerker direct op non-actief gezet. Voor zover nu bekend, zouden de gebeurtenissen buiten het terrein van Schalke hebben plaatsgevonden.

Intern onderzoek en beleid

Schalke laat weten dat de veiligheid van kinderen en jongeren vooropstaat. Er is intern onderzoek gestart en ook zijn er advocaten ingeschakeld. Daarbij verwijst de club ook op het uitgebreide beleid om kinderen te beschermen. Dat beleid staat sinds 2023 ook officieel in de regels van de club. Zo zijn er vaste gedragsregels, krijgen medewerkers regelmatig trainingen en geldt het zogenoemde zes-ogen-principe. Dat betekent dat volwassenen en minderjarigen zo min mogelijk één-op-één samen zijn.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover