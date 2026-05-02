Schalke 04 staat op het punt om promotie naar de Bundesliga veilig te stellen. Voor de club uit Gelsenkirchen zou dat het startsein zijn voor een groot feest. Clubicoon Huub Stevens kijkt met plezier naar de opleving van de Duitse grootmacht. Zelf maakte hij daar in het verleden ook mooie én mindere momenten mee. "Dat vergeet je nooit meer", lacht Stevens als een boer met kiespijn.

Schalke heeft momenteel zes punten voorsprong op achtervolger Paderborn, terwijl de nummer drie zelfs zeven punten achter staat. Daardoor kan de club zaterdag al promotie veiligstellen. "Het is echt een must voor de club”, vertelt Stevens in gesprek met Sportnieuws.nl. "Nóg een jaar in de Tweede Bundesliga wordt geen succes, vooral financieel gezien."

De 72-jarige oud-trainer is positief over hoe de club er momenteel voorstaat. "Er is eindelijk rust in de geledingen en qua spel hebben ze zich goed aangepast aan de 2. Bundesliga. Daar wordt altijd héél chaotisch voetbal gespeeld en dat hebben ze dit jaar goed eigen weten te maken. Dat wordt straks op het hoogste niveau weer helemaal anders."

Turbulente jaren bij Schalke 04

Binnen de club is men echter nog niet bezig met het volgende seizoen. De focus ligt volledig op het mogelijke promotiefeest. Schalke speelde zes jaar geleden nog in de Champions League, maar bracht daarna ook drie seizoenen door op het tweede niveau. "Het waren turbulente jaren. Het doet natuurlijk zeer om je club zo te zien worstelen. Ze hebben het nu echt goed voor elkaar. Ik hoop dat ze daarmee door kunnen gaan als ze promoveren."

Volgens Stevens blijft Schalke, ondanks de sportieve problemen van de afgelopen jaren, een club van enorme omvang. De sfeer rond Die Königsblauen is nog altijd indrukwekkend. Zelfs voor een wedstrijd in de 2. Bundesliga trekken zo’n zestigduizend supporters naar de Veltins-Arena. "Het is een enorme club en behoort qua supportersschare nog altijd tot de grootste clubs van Duitsland. Hopelijk ook snel weer qua niveau", lacht Stevens.

Krankzinnig moment voor Stevens

De Limburger, die met Die Königsblauen twee keer de DFB-Pokal en één keer de UEFA Cup veroverde, bewaart warme herinneringen aan zijn tijd bij de club. "Prijzen winnen is altijd het mooiste wat er is", vervolgt Stevens, die direct een ander moment aanhaalt. "We waren ooit (in 2001, red.) vier minuten kampioen… Dat leeft nog altijd in ons hart. Dat was zó bijzonder, dat vergeet je nooit meer." Bayern München maakte in de allerlaatste minuut de gelijkmaker, waardoor Schalke plots géén kampioen was en dat terwijl de supporters al op het veld stonden te juichen.

Held in Gelsenkirchen

Ondanks het misgelopen kampioenschap geniet Stevens nog altijd veel waardering in Duitsland. Supporters van Schalke kroonden hem tot Trainer des Jahrhunderts, oftewel de trainer van de eeuw. "Och, dat komt vooral omdat we succesvol waren…", probeert Stevens te relativeren. "Maar het is natuurlijk altijd mooi om zulke geluiden te horen. Ik ben ook nog wel drie à vier keer per jaar bij een wedstrijd en ga er zaterdag natuurlijk ook naartoe", doelt hij op het duel met Fortuna Düsseldorf.

Een terugkeer in de voetballerij ziet Stevens zelf niet meer zitten. Hij vervulde de afgelopen tien jaar geen vaste functie meer, afgezien van enkele interimrollen bij Schalke. "Ik mis het nooit, want ik heb nu genoeg tijd voor mijn kleinkinderen. Mijn kinderen hebben hun vader natuurlijk vaak moeten missen. Ik vind het belangrijk om nu aandacht te geven aan de kleintjes, omdat ik het gevoel heb dat ze daar baat bij hebben", sluit Stevens af.