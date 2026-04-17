FC Porto is donderdagavond uitgeschakeld door Nottingham Forest in de Europa League. De ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli kwam al vroeg in de wedstrijd met tien man te staan.

Nottingham Forest versloeg Porto met 1-0 en dat was na de 1-1 van vorige week in Portugal voldoende voor een plek bij de laatste vier. De Portugese club speelde bijna de hele wedstrijd met een man minder.

Scheidsrechter Danny Makkelie gaf Jan Bednarek na ingrijpen van de VAR in de achtste minuut een rode kaart voor een gemene trap tegen de knie van Chris Wood. Morgan Gibbs-White benutte het overtal al snel met een doelpunt.

Aston Villa

Nottingham Forest is dus door naar de halve finale en treft daarin Aston Villa. Dat heeft dankzij een duidelijke overwinning in de kwartfinale op Bologna de halve finale van de Europa League bereikt. De ploeg van coach Unai Emery won in het eigen Villa Park in Birmingham met 4-0 en die volgde op de uitzege van 3-1 een week geleden. De Nederlanders Lamare Bogarde en Ian Maatsen begonnen op de bank bij Aston Villa, dat na een kwartier via Ollie Watkins op voorsprong kwam.

Hij tikte de bal binnen na een vlotte combinatie. Het was zijn honderdste goal voor Aston Villa, de huidige nummer vier van de Premier League. Emiliano Buendía maakte er 2-0 van, kort nadat Morgan Rogers een strafschop had gemist. Diezelfde Rogers maakte voor rust de 3-0. Tegen het einde van de wedstrijd viel Bogarde nog in en nam Ezri Konsa de vierde treffer van Villa voor zijn rekening.

Freiburg en Braga ook door

De andere halve finale gaat tussen Freiburg en Braga. De Duitse club schakelde eerder op de avond Celta uit, het Portugese Braga rekende na een comeback af met Real Betis. Oud-Ajacied Antony kopte het Spaanse Betis vrij snel op voorsprong, Abde Ezzalzouli verdubbelde de score. Daarna kantelde de wedstrijd en zette Braga de achterstand om in een 4-2-voorsprong met doelpunten van Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta en Jean-Baptiste Gorby.