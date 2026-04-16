AZ werd donderdag uitgeschakeld in de Conference League. De ploeg speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen Shakhtar Donetsk, maar verloor de heenwedstrijd vorige week met 3-0. Daar baalt keeper Jeroen Zoet ontzettend van.

Zoet baalde na de uitschakeling in de kwartfinale van de Conference League nog meer van het eerste duel met de Oekraïners. "We hebben de wedstrijd daar na zeventig minuten echt weggegeven. Dat blijft doodzonde. Dat had anders gemoeten, dan had je vandaag veel meer kansen gehad met onze supporters erachter", zei hij na de 2-2 in Alkmaar.

In Krakau verloor AZ vorige week met 3-0. Alle doelpunten vielen toen in de laatste twintig minuten. De AZ-fans die ondanks het ruime verlies nog geloofden in een stunt, werd ruim een uur voor aanvang van het duel, bij het bekendmaken van de opstellingen, alle hoop ontnomen. Trainer Leeroy Echteld wilde met het oog op de bekerfinale van zondag tegen NEC geen risico nemen met zijn belangrijkste spelers. Aanvoerder Sven Mijnans zat op de reservebank, net als middenvelder Kees Smit en spits Troy Parrott. Verdediger Wouter Goes zat zelfs niet eens bij de selectie en ook Jordy Clasie en Peer Koopmeiners werden gespaard voor de bekerfinale.

"We zijn vol de strijd aangegaan", aldus Zoet. "We hebben niet eerder in deze samenstelling op het veld gestaan. Iedereen heeft er alles aan gedaan. In dat opzicht kan je een compliment aan de jongens geven. Alleen hoop je op iets anders."

Bekerfinale

"Voor nu: kop omhoog en zondag wacht ons weer een mooie pot. Daar kijken we nu enorm naar uit", besluit hij. Echteld spaarde, vanwege de uitzichtloze situatie en de bekerfinale van zondag tegen NEC, donderdag veel basisspelers. "De bekerfinale is niet per se belangrijker, maar je wilt niet met vermoeide benen tegen NEC in De Kuip staan. Die afwegingen neem je mee en dan spaar je mensen voor de bekerfinale", zei hij daarover.

Als AZ de bekerfinale wint, plaatst de club zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League. AZ verloor de bekerfinale vorig jaar na strafschoppen van Go Ahead Eagles. NEC staat voor de zesde keer in de bekerfinale, maar won het toernooi nog nooit.