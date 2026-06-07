Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het voetbalveld. Het gebeurde zondag tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne. Eriksen kreeg tijdens het EK van 2020 al eens te maken met ernstige hartproblemen op het veld. Volgens de stadionomroeper gaat het gelukkig inmiddels goed met de Deen.

Tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne ging het opnieuw mis met Christian Eriksen. Zonder dat de bal in de buurt was, greep de 34-jarige middenvelder plots naar zijn borst en zakte hij naar de grond. Even later kon Eriksen gelukkig zelf weer overeind komen en het veld verlaten. Dat gebeurde onder luid applaus van zijn teamgenoten, de Oekraïense spelers en het publiek.

Eriksen speelt met een ICD, een inwendig apparaatje dat gevaarlijke hartritmestoornissen kan herkennen en behandelen. Tijdens het EK in 2021 ging het ook al ernstig mis, toen hij op het veld een hartstilstand kreeg.

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