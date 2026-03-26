De voorzitter van de Senegalese voetbalbond, Abdoulaye Fall, is van plan een "kruistocht" te starten tegen het besluit van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) om Senegal de titel van de Afrika Cup af te nemen en aan Marokko toe te kennen.

Volgens de Senegalese bond zullen de juridische stappen die worden ondernomen de voetbalwereld veranderen en mogelijk het principe ondermijnen dat scheidsrechterlijke beslissingen definitief zijn. "Dit kan niet worden aanvaard als een echte gerechtelijke beslissing – het is zo grof, zo absurd, zo irrationeel. Het schendt openlijk de spelregels en het principe dat scheidsrechterlijke beslissingen definitief moeten zijn", zei voorzitter Abdoulaye Fall in niet mis te verstane woorden.

'WK kan ook in advocatenkantoor beslist worden'

"Als het CAS tegen Senegal beslist, kan de winnaar van het volgende WK voetbal worden beslist in advocatenkantoren, in plaats van op het veld," verklaarde advocaat Juan de Dios Crespo Pérez, die de Senegalese voetbalbond vertegenwoordigt. De bondsvoorzitter legde uit dat de beslissing niet zal worden geaccepteerd en dat het land zal vechten om de titel van de Afrika Cup terug te krijgen.

'Administratieve diefstal'

"We worden geconfronteerd met administratieve diefstal en onze bond weigert dit te accepteren. We zullen een morele en juridische kruistocht voeren," aldus Fall. Een dergelijke procedure duurt gewoonlijk 9 tot 12 maanden, maar de leiding van het Senegalese voetbal wil dat het Hof van Arbitrage voor Sport het proces versnelt, nadat woensdag officieel beroep werd aangetekend.

Bizarre finale Afrika Cup

Senegal verloor de wedstrijd, gespeeld in Rabat op 18 januari, reglementair omdat het team het veld verliet uit protest tegen een toegekende penalty voor Marokko in de laatste minuten van de reguliere speeltijd. Senegal keerde na 14 minuten terug op het veld om de wedstrijd na verlenging met 1-0 te winnen, maar de beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) verving dit resultaat vorige week en kende Marokko een reglementaire overwinning toe.