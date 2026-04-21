Verona staat er knap beroerd voor in de Serie A en de Italiaanse club dreigt uit het hoogste niveau van het land weg te vallen. De druk staat er dus flink op bij de spelers, waaronder de 23-jarige Gift Orban. Iets knapte bij de Nigeriaanse aanvaller.

Afgelopen weekend verloor Verona de thuiswedstrijd tegen AC Milan met 0-1. De club staat op een hopeloze 19e plek in de Serie A, met evenveel punten als de nummer 20 Pisa. Nog klimmen naar plek 18 of beter is een utopie, want met nog 5 wedstrijden te gaan heeft Lecce liefst 10 punten meer dan Verona.

Fans wachten Orban op

Na die destastreuze nederlaag wilde Orban, die in het verleden voor het Belgische Gent uitkwam, zich in zijn auto naar huis spoeden. Maar hij werd op straat tegengehouden door supporters van zijn eigen club.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Orban weigerde om te stoppen voor de fans, waarna een van hen op de motorkap van de auto van de speler sloeg. Dat maakte Orban zo woedend, dat hij zijn auto verliet en midden op straat de dader naar de keel vloog.

Clash

Beelden van die confrontatie verschenen al snel op internet. Daarin is te zien dat de twee na die eerste aanraking elkaar even los laten, als om in te schatten hoe ze ervoor staan in het gevecht. Maar ze zoeken elkaar weer op en duwen elkaar over het asfalt.

🚨🇳🇬 Gift Orban facing disciplinary sanctions after fighting a fan for hitting his car following yesterday’s defeat against AC Milan. pic.twitter.com/ZqXvlEffEx — GNB OFFICIAL (@GHNaijaBallers) April 20, 2026

Veroordelen

Hellas Verona heeft via de clubsite een reactie gepubliceerd. "Onze club distantieert zich ten stelligste van en veroordeelt elke vorm van gewelddadig gedrag. Het gaat over de incidenten die plaatsvonden na de wedstrijd Hellas Verona tegen AC Milan op de parkeerplaats naast het stadion, waarbij speler Gift Orban en een groep supporters betrokken waren", staat er.

Orban plaatste op Instagram simpelweg een story waarin de clubkleuren van Verona (geel en blauw) werden vergzelgd door hartjes. Hij heeft al drie maanden geen goal meer geleverd aan de fans, wel is hij met 7 stuks de clubtopscorer.