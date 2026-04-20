Jake Paul, de boksende verloofde van olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam, heeft een belangrijke stap gezet richting herstel van de schade die hij opliep bij zijn laatste boksgevecht. Hij moest het de maanden daarna rustig aandoen, rustiger dan dat hij wilde.

Ook trainen kon alleen met bepaalde restricties. Zo was het uit den boze voor Paul om tegen een bokszak aan te meppen. Dat zou te veel trillingen in zijn lijf veroorzaken. Die trillingen trekken dan ook naar de kaakregio en staan zijn herstel in de weg. Maar eindelijk is Paul nu genoeg genezen om ook weer op de klassieke manier te mogen trainen: meppen tegen de bokszak.

'Ik mis het'

Tegen ESPN zegt hij: "Ik mis boksen. Maar deze tijd zonder boksen en trainen zorgt ervoor dat ik mijn energievoorraad bijvul. Het is goed dat ik de sport mis. Want ik was niet in de gelegenheid om het boksen te missen sinds ik ermee begon." Daarmee bedoelt hij dat hij in een hoog tempo gevechten afwerkte en het dus niet hoefde te missen.

"Ik ben weer begonnen met trainen. Ik ben nu op het punt dat ik weer tegen een zware zak kan slaan. Ik kom langzaam in mijn ritme, ik probeer een beetje in vorm te blijven." Hij verwacht dat hij in de nabije toekomst zal vechten als cruisegewicht en niet meer als zwaargewicht.

Anthony Joshua

Paul brak zijn kaak in het boksgevecht tegen Anthony Joshua dat eind 2025 plaatsvond. De Amerikaanse influencer deelde op Instagram een röntgenfoto waarop hij twee kleine breuken had omcirkeld. Paul liep de breuken op in het Kaseya Center in Miami waar hij verloor door een knock-out. De wedstrijd was voor miljoenen mensen te volgen op Netflix.

Schorsing

In het interview na de wedstrijd zei Paul al: "Ik denk trouwens dat ik mijn kaak heb gebroken." Hij onderbrak het gesprek daarna om bloed uit te spugen. "Ik weet wel zeker dat-ie gebroken is", voegde hij toe. In maart van dit jaar zei Paul dit over zijn herstel: "Ik heb mijn tweede operatie achter de rug en de dokter heeft gezegd dat het vier, vijf of zes maanden zal duren voordat ik kan sparren en we kunnen zien of het bot geneest."

Sowieso mag Paul pas weer echt boksen als de autoriteiten in de sport hem daarvoor toestemming geven. De Florida Athletic Commission heeft Paul een zogenaamde medische schorsing opgelegd. Dat houdt in dat de blessure van de Amerikaan dermate heftig is, dat hij op eigen initiatief geen officiële partijen kan vechten. Paul moet eerst goedkeuring krijgen van een gecertificeerde arts voordat hij überhaupt de ring weer in mag voor een officiële wedstrijd.