Brtise media melden dat Pep Guardiola (55) na dit seizoen opstapt als trainer van Manchester City. De Spaanse grootheid stond tien jaar aan het roer van the Citizens. De prijzenkast is in die periode behoorlijk gevuld. Guardiola zette onder meer de Champions League en Premier League (meerdere keren) naar zijn hand.

De BBC heeft bronnen die weten dat Guardiola na de competitiewedstrijd tegen Aston Villa van komende zondag een punt zet achter zijn verblijf bij Manchester City. Hij heeft nog wel een contract voor het seizoen daarna, maar zal dat inleveren.

Enzo Maresca

Het zal niet eenvoudig zijn om zo'n clublegende op te volgen. Toch lijkt Enzo Maresca bereid om in het gat te springen dat de Spaanse tovenaar achterlaat. Maresca werkte al eens als assistent samen met Guardiola bij Manchester City en heeft bij Chelsea al Premier League-ervaring opgedaan.

Het cv van Guardiola is overweldigend. Hij behaalde 17 grote prijzen met City, waaronder zesmaal de Premier League, eenmaal de Champions League, driemaal de beker FA Cup en vijfmaal de andere beker EFL Cup. Een zevende landstitel is nog mogelijk. De club heeft met nog twee duels te gaan vijf punten minder dan koploper Arsenal.

Speculaties

Er zijn eerder dit seizoen tekenen gekomen dat Guardiola het welletjes vindt in Manchester.Zo meldde het toonaangevende L’Équipe in april al dat de Spanjaard het na tien seizoenen in Manchester mogelijk mooi geweest vindt.

De Britse krant The Daily Mail schrijft maandagavond dat Manchester City inmiddels aan zijn sponsoren heeft medegedeeld dat de trainer binnenkort vertrekt. "Dit nieuws is al bekend bij mensen die dichtbij Guardiola staan", aldus de krant. "Naar verwachting wordt het nieuws ergens op zondag bevestgd. Dat is net op tijd voordat maandag de enorme impact van Guardiola wordt gevierd tijdens een optocht per bus op maandag."

Die parade is georganiseerd voor de prestaties van zowel het mannenteam als het vrouwenteam en de jeugdteams dit seizoen.

