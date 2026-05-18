De Braziliaanse sterspeler Neymar (34) kan zich opmaken voor zijn vierde WK voetbal. Onlangs dat de voormalige speler van onder meer PSG en FC Barcelona al een tijdje ontbrak bij de Seleção is hij opgeroepen door bondscoach Carlo Ancelotti.

Neymar maakt deel uit van de Braziliaanse selectie voor het komende wereldkampioenschap. Dat heeft bondscoach Carlo Ancelotti bekendgemaakt tijdens een uitgebreide liveshow met veel publiek. Toen Ancelotti tijdens het bekendmaken van zijn 26-koppige selectie de naam van Neymar oplas, klonk luid gejuich.

Topscorer aller tijden

Neymar is topscorer aller tijden van Brazilië. Hij heeft sinds hij in oktober 2023 een knieblessure opliep niet meer gespeeld voor het nationale team. De aanvaller is inmiddels hersteld en voetbalt bij Santos. Een WK-selectie was geen uitgemaakte zaak. Ancelotti zei bij herhaling dat Neymar alleen in aanmerking zou komen voor de WK-ploeg als hij volledig fit is.

De 34-jarige Neymar, die in 128 interlands 79 keer scoorde, begint aan zijn vierde WK. In 2014, 2018 en 2022 was de speler van Santos er ook al bij. Brazilië is met vijf wereldtitels recordhouder. De Zuid-Amerikanen snakken naar nieuw succes. In 2002 won Brazilië de wereldtitel voor het laatst. Brazilië speelt op het WK in de groepsfase tegen Marokko, Haïti en Schotland.

Bizarre wissel

Afgelopen weekend wilde Neymar zich, daags voor de selectie, nog bewijzen in de Braziliaanse competitie. Bij de match tussen Santos en Coritiba werd Neymar per abuis door de vierde man naar de kant gehaald. Het verkeerde nummer was door hem op het wisselbord geplaatst.

Op het moment van de wissel liet Neymar zich buiten het veld behandelen voor een blessure aan zijn kuit. De vierde official hield het bord met nummer 10, het rugnummer van Neymar, omhoog. Robinho Júnior verving hem. Toen Neymar na de behandeling weer het veld in wilde, kreeg hij een gele kaart van de scheidsrechter. De scheidsrechter wilde niet naar zijn argumenten luisteren en in een moment van wanhoop griste Neymar het wisselbriefje uit de handen van de officials en liet het aan een tv-camera zien om te bewijzen dat Escobar eruit had moeten gaan, niet hij.

