Arsenal heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in Engeland. In de voorlaatste speelronde won de ploeg nipt met 1-0 van het al gedegradeerde Burnley. Daardoor kan de ploeg van trainer Mikel Arteta de titel al bijna ruiken.

Voorafgaand aan het duel was al lang en breed duidelijk dat Arsenal de wedstrijd hoe dan ook moest winnen. Bij verlies kreeg Manchester City immers de kans om The Gunners in te halen op de ranglijst. Bovendien was tegenstander Burnley ook al weken geleden gedegradeerd, waardoor Arsenal niet mocht verliezen. Toch werd het nog erg spannend.

Havertz

Kai Havertz maakte kort voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. De Duitse aanvaller kopte in de 37e minuut raak uit een hoekschop van Bukayo Saka. Havertz had geluk dat hij halverwege de tweede helft slechts geel kreeg voor een harde overtreding. De videoscheidsrechter besloot niet in te grijpen. Anders had de Duitser rood gekregen en was het Arsenal met tien man nog erg lastig geworden.

De geblesseerde Oranje-international Jurriën Timber ontbrak nog altijd in de selectie van Arsenal. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder op maandagavond al aan dat de WK-deelname van de geplaagde verdediger "er niet rooskleurig uitziet" Bij Burnley had aanvaller Zian Flemming een basisplaats.

Stand

Arsenal heeft nu een voorsprong van vijf punten op naarste achtervolger Manchester City, dat een wedstrijd minder speelde. Manchester City gaat dinsdag zelf eerst nog op bezoek bij nummer zes Bournemouth. Door de overwinning van de ploeg uit Noord-Londen zijn zij bij puntenverlies van Manchester City op dinsdag definitief kampioen.

Mocht City, zoals in de lijn der verwachting ligt, gewoon winnen van Bournemouth, komt alles aan op een bloedstollend spannende laatste speelronde. Arsenal gaat dan op bezoek bij Crystal Palace en heeft de titel dan alsnog voor het grijpen. Dan volstaat in ieder geval een overwinning. Het Manchester City van trainer Pep Guardiola moet sowieso nog aan de bak in de laatste speelronde. Zij nemen het dan op tegen Aston Villa dat vierde staat.

