De rel rondom Enzo Fernández en Chelsea lijkt voorbij. Nadat uitspraken van de Argentijnse middenvelder tijdens de interlandperiode opvallende uitspraken deed over Real Madrid, ontstond er de nodige ophef. Zijn zaakwaarnemer claimt nu dat de kou uit de lucht is.

Het begon allemaal toen de voormalig Benfica-speler in een interview tijdens een trainingskamp van het Argentijnse elftal beweerde dat hij zichzelf in Madrid zag wonen. Dit zorgde voor grote controverse op Stamford Bridge. Liam Rosenior beschouwde de woorden van de speler als respectloos en legde hem een schorsing van twee wedstrijden op.

Aanvankelijk noemde Pastore, de voormalig PSG-speler, de sanctie 'onrechtvaardig' en gaf hij zelfs toe dat een vertrek van zijn speler na het WK 2026 mogelijk was. De toon veranderde echter drastisch na gesprekken met de directie van de Blues, zo wordt duidelijk in gesprek met Top Mercado.

"We hebben het er de afgelopen dagen over gehad. Het waren uitspraken die hij deed zonder de intentie om problemen te veroorzaken voor Chelsea", verduidelijkte Pastore. "Hij is de aanvoerder, een van de leiders van het team, en heeft dit seizoen zijn beste vorm op het veld laten zien. Hij sprak alleen over een stad. Daarna waren er in korte tijd veel interviews waarin hij over zijn toekomst sprak. De media haalden alles door elkaar en begonnen te zeggen dat hij Chelsea zou verlaten. Daar is niets van waar", verzekerde hij.

De zaakwaarnemer bevestigde dat het misverstand is opgelost: "We zijn het eens met Chelsea. We hebben vrede gesloten tussen Chelsea en de speler. Eigenlijk waren er nooit problemen. We hebben alleen de puntjes op de i gezet."

Moet nog dingen leren

Pastore gaf toe dat zijn 25-jarige cliënt een fout had gemaakt. "We hebben de speler uitgelegd dat, hoewel hij niets verkeerds heeft gedaan, hij dat niet had moeten zeggen. Hij is nog jong, hij moet nog dingen leren", zei hij. "We hebben de club uitgelegd dat hij dat zonder kwade bedoelingen zei, dat hij zich vergiste. Hij heeft zich natuurlijk verontschuldigd bij de club, zijn teamgenoten, de coach, de technisch directeur, iedereen. We zitten allemaal op één lijn. Het was alleen nodig om het misverstand op te lossen", legde hij uit.

Nu Chelsea strijdt om een Champions League-plek via de Premier League, waar het momenteel de zesde plaats bezet, riep Pastore op tot eenheid voor de laatste fase van het seizoen. "Chelsea speelt om zijn Champions League-plek via de Premier League, wat erg belangrijk is voor de club. Enzo moet spelen omdat er een WK aankomt. Chelsea heeft hem nodig omdat hij een sleutelspeler is", beargumenteerde hij.

"We hebben alles besproken en aan beide kanten opgelost. De zaken zijn volkomen duidelijk. Er is geen enkel conflict. Enzo heeft nog zes jaar contract en we moeten samenwerken, dat is wat we doen", concludeerde hij.

Nadat hij zijn schorsing uitzat in de FA Cup-wedstrijd tegen Port Vale (7-0), mist Enzo Fernández ook de wedstrijd van zondag tegen Manchester City. Zijn terugkeer staat gepland voor 18 april, tegen Manchester United.