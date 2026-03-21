Buitenspeler Rayane Bounida van Ajax heeft een belangrijke keuze in zijn loopbaan gemaakt. De in België geboren aanvaller kiest voor een interlandcarrière bij Marokko. Daarmee stelt hij zijn geboorteland dus teleur.

Sinds Rayane Bounida in het huidige seizoen zijn definitieve doorbraak meemaakt bij Ajax, was de vraag van veel voetballiefhebbers voor welk land hij zijn interlands zou gaan spelen. Met een dubbele nationaliteit, zowel de Belgische als Marokkaanse, werd het kiezen voor de 20-jarige vleugelspeler. En die keuze heeft hij nu gemaakt.

Interlandcarrière

Bounida was één van de meest opvallende afwezigen bij de selectie van de Belgische beloften. Nu blijkt waarom. De voetballer uit Vlaams-Brabant zal zijn interlands gaan afwerken voor Marokko. Eerder hintte hij al op Instagram op een carrière bij de Atlasleeuwen en die is nu dus definitief.

De Belgische voetbalbond was al lange tijd druk bezig met het overtuigen van Bounida om toch voor de Rode Duivels te kiezen. Zowel oud-Feyenoorder Gil Swerts, tegenwoordig bondscoach van de beloften in België, als sportief directeur Vincent Mannaert van de voetbalbond konden hem niet meer van gedachten laten veranderen.

Bounida speelde vrijwel zijn gehele carrière in diverse Belgische jeugdteams. De teller stokt nu op een verdienstelijke 41 interlands voor jeugdploegen. Bovendien mocht hij ook al twee keer zijn opwachting maken bij Jong België.

Definitieve doorbraak

Deze jaargang is Bounida definitief doorgebroken in Amsterdam. Hij begon nog bij Jong Ajax, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de hoofdmacht in de Johan Cruijff Arena. Tot nog toe kwam de aanvaller tot 23 wedstrijden voor de Amsterdammers. Daarin was hij twee keer trefzeker. Bovendien gaf hij al acht assists.

Klassieker

Vrijdag deelde Bounida nog een mooi moment op Instagram met dat andere grote, Belgische talent in Amsterdamse dienst, Mika Godts. De twee vierden samen het einde van de Ramadan. Zondag mogen de twee weer aan de bak. Dan staat in De Kuip De Klassieker op het programma. Een cruciaal duel in de strijd om de tweede plek, en een Champions League-ticket. Ajax zal moeten winnen om de hoop levend te houden.