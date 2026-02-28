Het is feest in huize Reijnders in Manchester. Tijjani Reijnders en zijn vriendin Marina Reijnders-Gavin vieren vandaag de tweede verjaardag van hun zoon Xavién Lio Ti Reijnders. Op Instagram delen ze prachtige foto's van de kleine met Tijjani en Marina erbij. "Van harte gefeliciteerd onze lieve kleine jongen", schrijft Reijnders.

Xavién Reijnders werd geboren in Milaan toen zijn vader nog actief was bij AC Milan. Maar na een jaartje verkaste de familie naar Manchester, omdat Tijjani bij Manchester City ging spelen. Daar vieren ze nu de tweede verjaardag van hun kind. En daarvoor is flink uitgepakt. "And just like that you're 2, happy birthday, our sweet little boy."

Lieve foto's

De hele kamer is gevuld met blauwe en witte balonnen. Maar ook zijn er balonnen te zien van aapjes, vliegtuigen en met het cijfer van zijn leeftijd: 2. De kleine is overduidelijk gek van auto's want hij draagt een shirt met een auto en op de grond staan meerdere speelgoedauto's én natuurlijk blauwe voetballen.

Die bal is van Manchester City, de club heeft dus ook een mooi cadeautje voor de zoon van Reijnders. Reijnders deelt ook aandoenlijke beelden van de drie samen. Dat doen ze sowieso graag. Xavièn steelt het hele jaar door de show op Instagram op de profielen van zijn ouders.

Het feestje zal wel al eerder gevierd zijn, want deze zaterdagavond moet Reijnders gewoon aan de bak. Hij reist met Manchester City af naar Leeds United voor een duel in de Premier League.

Familie Reijnders

Tijjani en Marina zijn al lang een koppel. De twee postten hun eerste foto op 14 februari 2019, waarna in februari 2020 Tijjani op de knieën ging. Zelfs de coronapandemie kon de twee niet scheiden, al stelde het koppel wel de huwelijksplannen uit. Uiteindelijk stapten Reijnders en zijn verloofde pas in juni 2022 in het huwelijksbootje. De trouwerij van de Reijnders was prachtig, aan de vele foto's te zien op Instagram. De liefde werd binnen een jaar bezegeld met een zwangerschap. Hun zoontje is nu dus twee jaar oud geworden.