Oranje-international Tijjani Reijnders heeft tussen zijn een drukke wedstrijdschema door een moment gevonden om met zijn gezin te genieten van een typisch Nederlandse activiteit. Nadat hij zaterdag won met Manchester City van Leeds United (3-2 ) heeft hij een bezoekje gebracht aan De Efteling. Dinsdag wacht er een duel met Fullham.

Met Manchester City staat Reijnders momenteel op de tweede plek in de Premier League, vijf punten onder koploper Arsenal met onder anderen Oranje-ploeggenoot Jurriën Timber.

Hoewel er deze week twee duels op de planning staan voor de middenvelder, heeft hij na de winst van zaterdag een vrij moment gevonden voor een bliksembezoek aan Nederland. Daar bracht hij samen met zijn vrouw Marina en zoontje Xavién Lio Ti (1) een bezoek aan De Efteling.

Zelf lopen

Het bezoekje aan het populaire attractiepark leverde schattige beelden op, die het stel deelde op Instagram. Daar op is te zien dat de bijna tweejarige Xavién inmiddels al prima kan lopen. Reijnders nam hem mee in een speciaal karretje voor kinderen langs Het Sprookjesbos, maar de peuter stapte uit om het karretje zelf te duwen. In de reacties wemelt het dan ook van de emoji's met ogen in de vorm van hartjes. Ook zijn er volgers die vragen of de Nederlander met Indonesische roots een keer een bezoekje komt brengen aan Indonesië.

Loopbaan

Reijnders kwam afgelopen zomer van AC Milan over naar Manchester United. Daar kwam hij tot nu toe tijdens twaalf van de dertien gespeelde Premier League-duels in actie. In Nederland speelde hij onder meer bij PEC Zwolle, AZ Alkmaar en RKC Waalwijk. De middenvelder heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vaste waarde voor Oranje. Daarmee kwalificeerde hij zich onlangs voor het WK voetbal 2026.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.