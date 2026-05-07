De Duitse voetballer Niklas Süle heeft plotseling het einde van zijn carrière aangekondigd. De pas dertigjarge verdediger van Borussia Dortmund kwam tot dat besluit na een emotioneel moment.

"Ik wil aankondigen dat ik deze zomer een einde maak aan mijn carrière", zei Süle in de podcast Spielmacher. Süle overwoog al enige tijd om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, maar hakte de knoop definitief door een wedstrijd in Hoffenheim waarin hij een knieblessure opliep.

'Heb tien minuten onder de douche gehuild'

De dokter deed vervolgens een test om te kijken of hij mogelijk schade aan zijn kruisband had gelopen. "Hij deed de test, keek naar de fysio en schudde zijn hoofd. De fysio deed vervolgens hetzelfde en toen heb ik tien minuten onder de douche staan huilen. Op dat moment dacht ik echt: 'het is gescheurd'", herinnert Süle zich in de podcast.

Dat bleek gelukkig niet het geval, maar wel wist hij na dat moment zeker dat hij ging stoppen: "Toen ik de volgende dag een MRI-scan kreeg en het goede nieuws ontving, was het voor mij duizend procent duidelijk dat het voorbij was: "Ik kijk uit naar onafhankelijk zijn, op vakantie gaan en tijd doorbrengen met mijn kinderen."

Carrière vol prijzen

Süle speelde de laatste vier jaar voor Borussia Dortmund, maar was daarvoor vijf jaar in dienst van Bayern München. Met die club won hij vijf keer achter elkaar de Duitse titel en in 2020 ook nog de Champions League. Met Dortmund verloor hij twee jaar geleden ook nog eens de finale van het Europese toernooi tegen Real Madrid.

De Duitser kwam tussen 2017 en 2023 ook nog 49 keer uit voor het nationale team. Hij scoorde daarin één keer. Met Duitsland deed hij in 2018 en 2022 mee aan het WK en in 2021 aan het EK. Süle won in 2017 de inmiddels opgeheven Confederations Cup met de nationale ploeg.

