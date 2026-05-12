In aanloop naar de historische WK-deelname van Curaçao is er een bom gebarsten bij de nationale ploeg. Na geruchten over de terugkeer van Dick Advocaat besloot bondscoach Fred Rutten op te stappen. Volgens Robert Maaskant kan dat grote gevolgen hebben richting het eindtoernooi.

Maaskant geeft in gesprek met Sportnieuws.nl zijn ongezouten mening over de situatie. Hij springt in de bres voor Rutten, die het stokje van Advocaat overnam toen hij wegens privéomstandigheden vertrok bij Curaçao. "Die wordt hier natuurlijk het meest mee beschadigd, terwijl hij nota bene ingesprongen is in een situatie waar hij niet om gevraagd heeft", aldus de oud-voetballer.

"Er wordt hem nu een WK door de neus geboord, wat ook voor hem een hoogtepunt was geweest. Dus ik vind het een hele slechte situatie voor Rutten, waar hij zelf niks aan kan doen", vervolgt Maaskant. "Dat is het enige wat je Advocaat wel kwalijk kan nemen. Dat hij zelf duidelijk had moeten zeggen: 'Ik wil dit niet'. En als hij het wel wil, had hij dat denk ik met Rutten moeten bespreken."

Privéomstandigheden

Hij wil niet de schuld bij Advocaat neerleggen. "Maar degene waardoor het allemaal is gaan rollen is Dick Advocaat uiteindelijk zelf. Omdat hij, volkomen begrijpelijk, had afgezien van het coachen op het WK vanwege de gezondheidstoestand van zijn dochter."

Gelukkig is de situatie van zijn dochter verbeterd en daardoor zag Advocaat het toch zitten om naar het WK te gaan als bondscoach van Curaçao. Er ontstond discussie over de positie van Rutten, hij besloot maandag de eer aan zichzelf te houden en op te stappen.

'Integere man' Kees Jansma

Kees Jansma legde ook zijn taken als perschef per direct neer. Hij vond de gang van zaken 'onacceptabel'. Dat laat volgens Maaskant zien dat Jansma 'een hele integere man is'. "Ik vind het een heel dapper besluit. Hij heeft geen partij gekozen voor Rutten of Advocaat, maar wel een besluit durven nemen om het WK over te slaan", zegt Maaskant. "Hij heeft duidelijk afstand genomen van de spelletjes die zijn gespeeld. Dat vind ik een ongelooflijk sterk statement."

Sponsoren en media

Volgens de oud-trainer is het vuurtje extra opgelaaid door inmenging van sponsoren en tv-programma's. Zo liet hoofdsponsor Corendon weten de samenwerking met Curaçao te stoppen na het WK als Advocaat geen bondscoach zou worden.

Ook bij Vandaag Inside was het een veelbesproken onderwerp. "Johan Derksen verandert nog weleens van mening over zaken. Maar ik vind het gewoon journalistiek niet sterk omdat het zo gekleurd is. De heren zitten dadelijk gewoon op kosten van Corendon op Curaçao. Dus dat is niet helemaal een objectieve mening."

Sprookje ten einde

Het drama komt de WK-campagne van Curaçao in ieder geval niet ten goede, denkt Maaskant. "Naar mijn persoonlijke mening is het sprookje van Curacao doorgeprikt", stelt hij. "Hier blijkt maar weer dat het toch allemaal een beetje gekunsteld is. En dan komt het dadelijk aan op sportieve prestaties. De kans dat Curaçao drie keer hard onderuit gaat is gewoon groots aanwezig. Dan is het feest dat er was, het sprookje, wel heel snel geklapt."

Curaçao speelt op 14 juni de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Duitsland. Daarna volgen duels tegen Ecuador en Ivoorkust.

