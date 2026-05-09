Luís Suárez zit inmiddels in de nadagen van zijn carrière, maar toch is stoppen er voor de ervaren spits voorlopig nog niet bij. De Uruguayaan speelde al jaren geen wedstrijd meer voor zijn land, maar dat zou zo maar eens snel kunnen veranderen. Volgens Suárez zelf zou hij 'nooit nee zeggen' tegen een oproep.

Sinds het moment dat Luís Suárez in 2022 vertrok uit Europa, raakt hij hier steeds wat meer uit het zicht. Toch voetbalt hij er in de Verenigde Staten, bij het Inter Miami van Lionel Messi, nog wekelijks op los. En het gaat schijnbaar erg goed met de ervaren aanvaller, want hij wil meer. Een terugkeer naar de nationale ploeg ligt zelfs in het verschiet voor hem.

Vertrek via achterdeur

In een openhartig interview gaf hij aan wel open te staan voor een terugkeer in het nationale elftal van Uruguay. Vooral met het oog op het aanstaande WK voetbal. "Ik zou nooit nee zeggen tegen het nationale team als ze me nodig hebben, zeker niet met een WK in aantocht", aldus Suárez in gesprek met EFE. De 39-jarige aanvaller nam in september 2024 na 143 interlands en 69 doelpunten afscheid van het nationale elftal.

Ondanks zijn heldenstatus in Uruguay vertrok hij via de achterdeur bij zijn land. Suárez sprak zich hard en openlijk uit tegen de toenmalige bondscoach Marcelo Bielsa en keerde nadien niet meer terug. "Ik deed een stap opzij om plaats te maken voor de jongere generatie. Ik heb iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen en ik heb mijn excuses daarvoor aangeboden", aldus de 39-jarige Suárez, die zegt nog altijd gedreven te zijn, ondanks zijn leeftijd. "Ik voel dat ik nog wat in me heb."

Rentree

Mocht Suárez daadwerkelijk terugkeren bij 'Het Hemelsblauw' van Uruguay, mag hij zich opmaken voor zijn vijfde mondiale eindtoernooi. Hij bereikte met zijn land eenmalig een groots succes, toen in 2011 de Copa America werd gewonnen. In zijn lange carrière speelde hij onder meer bij FC Groningen, Ajax, Liverpool en FC Barcelona en is nu actief bij het Amerikaanse Inter Miami.

Kansen liggen er op het WK sowieso genoeg voor Uruguay. De Zuid-Amerikanen zitten in groep H met Spanje, Saoedie-Arabië en Haïti. Daardoor lijkt het ticket naar de knock out-fase al bijna een zekerheid. Met het wereldkampioenschap heeft Suárez niet de beste relatie. Hij kwam meermaals in opspraak, onder andere door een bewuste handsbal tegen Ghana en door het bijten van de Italiaan Giorgio Chiellini.

