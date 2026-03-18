Een nare ervaring voor Neil El Aynaoui en zijn familie. De topvoetballer van AS Roma werd slachtoffer van een gewapende overal in zijn huis. Ook zijn moeder, vriendin en broer werden bedreigd.

De Marokkaanse international heeft bizarre dagen achter de rug. De 1-2 nederlaag van AS Roma tegen Como in de Serie A, waar de 24-jarige voetballer op de bank bleef, was al geen pretje. Daarna werd het leven echt een nachtmerrie.

Rond drie uur 's nachts drongen zes gemaskerde mannen, gekleed in het zwart en gewapend met pistolen, zijn woning binnen. Ze braken een raamrooster in de woonkamer open. De voetballer en zijn familie werden uit hun slaap gewekt, opgesloten in een kamer, waarna de overvallers sieraden ter waarde van zo'n 10.000 euro, een Rolex-horloge en diverse luxe handtassen buitmaakten.

Overval tot in detail gepland

“Het was behoorlijk eng, maar het is nu oké. Iedereen is veilig en dat is het belangrijkste,” vertelde de Serie A-speler aan journalisten van het Italiaanse nieuws Tg1. De overval lijkt volgens Italiaanse media tot in detail gepland. De krant Corriere dello Sport weet zelfs wat de gewapende inbrekers riepen naar het gezin. "Hou je mond, anders schieten we je neer." Dat lijkt de voetballer zelf ook de bevestigen.

È stato rapinato nella sua villa alle porte di Roma il centrocampista giallorosso Neil #ElAynaoui. Sei ladri incappucciati e armati sono entrati in casa mentre il giocatore era con la sua famiglia: “Ci hanno puntato la pistola contro”.#Tg1 Claudia Antinoro pic.twitter.com/jO3DXXHBOy — Tg1 (@Tg1Rai) March 17, 2026

De daders zijn naar verluidt nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak.

El Aynaoui speelde dit seizoen 26 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf. De middenvelder komt donderdag mogelijk alweer in actie. Dan wacht de return van de achtste finale Europa League. AS Roma neemt het dan in het Stadio Olimpico op tegen Bologna, nadat de eerste wedstrijd in 1-1 eindigde. In de Serie A staat de club achtste.

Soap tijdens Afrika Cup

De middenvelder kende dinsdagavond wel een merkwaardig succes. De dertienvoudig international werd twee maanden na de Afrika Cup-finale namelijk met Marokko uitgeroepen tot winnaar. Senegal won de chaotische eindstrijd in januari met 0-1, maar twee maanden na de finale werd de zege en dus de beker toegekend aan Marokko. Dit omdat Senegal in de slotfase boos van het veld af liep. Dat is tegen de reglementen. De middenvelder van AS Roma miste overigens geen seconde van het toernooi.