Jamie Vardy beleefde zondag een beroerde dag. Naast dat hij met Cremonese zijn wedstrijd verloor, werd er ook nog eens een overval gepleegd in zijn huis.

De Engelse cultspits speelde afgelopen zondag negentig minuten mee in de 3-1 nederlaag tegen AS Roma. Tijdens de wedstrijd sloegen dieven echter toe. Volgens La Gazzetta dello Sport werd de villa van de Cremonese-aanvaller in Salò, aan de oevers van het Gardameer, zondag overvallen. Dit gebeurde terwijl Vardy op het veld stond tegen de Giallorossi.

De autoriteiten melden dat minstens drie personen hebben toegeslagen terwijl niemand in het huis aanwezig was. Ze forceerden een raam en namen daarbij meerdere kostbare horloges, sieraden en een grote hoeveelheid contant geld mee.

100.000 euro

De eerste schattingen wijzen op een schade van ongeveer 100.000 euro. De zaak is overgedragen aan de autoriteiten. Zij vermoeden dat de overvallers het leven van Vardy en zijn familie nauwkeurig hebben bestudeerd. Ze sloegen toe met de zekerheid dat het pand leeg zou zijn.

Niet de enige

Vardy is niet de enige topvoetballer die dit is overkomen. Zo gebeurde ooit hetzelfde bij Memphis Depay. De Nederlander speelde destijds voor Olympique Lyon, en tijdens een wedstrijd tegen OGC Nice werd er ruim een miljoen euro aan sieraden en andere dure spullen gestolen.

Ook Jack Grealish is bekend met het gevoel. Toen hij eind 2023 met Manchester City tegen Everton speelde, werd zijn villa binnengedrongen door dieven, die naar schatting ruim een miljoen euro buitmaakten. Al waren er in dit geval wel familieleden aanwezig in de woning.

Transfer naar Italië

Jamie Vardy verhuisde afgelopen zomer naar Italië, na dertien jaar trouwe dienst bij Leicester City, waarin hij onder meer de Premier League en de FA Cup won. Voor Cremonese heeft hij dit seizoen twee doelpunten gemaakt in acht wedstrijden.

Reageer en praat mee!