Tottenham Hotspur staat voor een opvallende keuze onder de lat. Door blessureleed bij eerste doelman Guglielmo Vicario lijkt de veelbesproken Antonin Kinsky opnieuw in beeld te komen voor een basisplaats. Daarmee krijgt de jonge Tsjech mogelijk sneller dan verwacht de kans om zich te revancheren na zijn dramatische Champions League-debuut.

Kinsky beleefde eerder deze maand een avond om snel te vergeten tegen Atlético Madrid. De doelman ging daarbij twee keer pijnlijk in de fout, waardoor Tottenham al vroeg op grote achterstand kwam. Na zeventien minuten werd hij uit zijn lijden gelost en naar de kant gehaald. Het moment leek zijn perspectief bij de Londense club direct onder druk te zetten, maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd.

Eerste doelman Vicario kampt met een hernia en moet binnenkort een operatie ondergaan. Tottenham bevestigde dat de Italiaanse international na een relatief kleine ingreep direct begint aan zijn revalidatie. De verwachting is dat hij enkele weken uit de roulatie zal zijn, waardoor de club noodgedwongen moet doorschakelen naar alternatieven.

Degradatiestress

Daarmee lijkt Kinsky opnieuw een serieuze optie voor trainer Igor Tudor. Naast de Tsjech beschikt Tottenham nog over Brandon Austin, maar de kans dat hij boven Kinsky wordt verkozen lijkt klein. De druk is echter groot, want Tottenham bevindt zich met de zestiende plaats op een zorgwekkende positie op de ranglijst.

De club uit Londen verdedigt slechts een voorsprong van één punt op West Ham United dat onder de degradatiestreep staat. De komende confrontatie met directe concurrent Nottingham Forest kan daarom van doorslaggevend belang zijn in de strijd om lijfsbehoud.

Micky van de Ven

Ook binnen de spelersgroep is de druk voelbaar. Oranje-international Micky van de Ven reageerde onlangs fel op geruchten dat de selectie zich niet voldoende zou bekommeren om de dreigende degradatie. Volgens de verdediger is dat beeld volledig onjuist. Hij benadrukte dat de situatie iedereen binnen de club bezighoudt en dat er alles aan wordt gedaan om het tij te keren in een seizoen dat voor Tottenham tot dusver uiterst moeizaam verloopt.

Voor Kinsky betekent de blessure van Vicario hoe dan ook een onverwachte kans om zich te herpakken. Waar zijn Champions League-debuut nog uitmondde in een pijnlijke avond, kan hij nu in een cruciale fase van het seizoen zijn waarde tonen. De komende weken bieden de Tsjechische doelman daarmee een uitgelezen mogelijkheid om het vertrouwen van club en supporters alsnog te winnen.