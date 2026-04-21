Leicester City zorgde tien jaar geleden voor een daverende verrassing door de Premier League te winnen. Precies een decennium later hangt de vlag er heel anders bij. Dinsdagavond degradeerde de ploeg naar de League One, het derde niveau van Engeland.

The Foxes schreven geschiedenis op 2 mei 2016. Zonder zelf te spelen werd Leicester City verrassend kampioen na het 2-2 gelijkspel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. Dat allemaal dankzij de geslepen Jamie Vardy, de onnavolgbare Riyad Mahrez en geweldig spelende N'Golo Kanté.

Leicester mocht het jaar erop de Champions League in en probeerde met torenhoge uitgaves aansluiting te vinden bij de zogeheten Big Six: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur. In 2023 gaf Leicester het meeste uit van alle clubs buiten de top zes. De club leed grote verliezen en degradeerde uiteindelijk in 2025.

Vrije val

Door de grote financiële puinhoop kreeg Leicester City vanwege het overtreden van de Profit and Sustainability Rules (PSR) een puntenstraf van zes punten. Dat is ze uiteindelijk fataal geworden. Volgend jaar komt het uit in de League One.

Dinsdag werd het 2-2 in eigen huis tegen Hull City, tien jaar na het kampioenschap met Claudio Ranieri. Leicester City heeft 42 punten na 44 duels. Blackburn Rovers, dat op de veilige 21e plek staat, is niet meer te achterhalen, zij hebben 49 punten. Dat was het zonder de puntenstraf anders geweest, dan hadden The Foxes één punt minder gehad.

Promotiestrijd

Coventry City, van trainer Frank Lampard, verzekerde zich met een zege van 5-1 op Portsmouth van de titel in het Championship. De club was al zeker van promotie naar de Premier League. Millwall klom naar de tweede plaats na de 3-1-overwinning bij Stoke City en heeft nu een voorsprong van 3 punten op Ipswich Town, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld en woensdag uit speelt tegen Charlton Athletic.