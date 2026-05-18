Dick Advocaat heeft zijn keuzes gemaakt. De 78-jarige oefenmeester keerde recent terug als bondscoach van Curaçao en maakte maandag de definitieve selectie voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico bekend. In de selectie zitten een hoop bekende namen.

Advocaat deed in februari een stap terug als bondscoach nadat bleek dat zijn dochter ernstig ziek was. Fred Rutten werd aangesteld als opvolger, maar hij deed vorige week na een onrustige periode weer afstand van het bondscoachschap. Advocaat nam zijn positie weer in, vlak voordat de selectie voor het WK voetbal bekend werd gemaakt.

Veel bekende namen

De bondscoach kiest voor een hoop namen met een verleden of heden in de Vriendenloterij Eredivisie. Zo zijn doelman Eloy Room, verdedigers Richedley Bazoer, Joshua Brenet, Sherel Floranus en Armando Obispo, middenvelders Juniho en Leandro Bacuna en aanvallers Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen en Jürgen Locadie bekende namen.

Curaçao, dat zich als kleinste land ooit onder Advocaat plaatste voor het WK, kent op het toernooi drie lastige tegenstanders. Het eiland trapt af tegen Duitsland en speelt later ook tegen Ecuador en Ivoorkust. Voor het WK worden er nog oefenduels gespeeld tegen Schotland en Aruba.

This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼



Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer! — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

