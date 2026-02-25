Jack Grealish is voor zijn oud-teamgenoot Raheem Sterling opgekomen. De 82-voudig international van Engeland kwam deze winter naar Feyenoord en maakte afgelopen zondag zijn debuut tegen Telstar. Het voetbalaccount Footballpark had kritisch over het debuut geschreven en dat schoot in het verkeerde keelgat van Grealish. "Wat een f*cking stomme post", schreef hij op Instagram.

"Sterlings nachtmerrie bij Feyenoord, is het tijd om te stoppen?", opent het Instagram-account Footballpark de post over Raheem Sterlings debuut bij Feyenoord. Het is slechts één van de vele felle kritieken die de Engelse vleugelspeler kreeg na zijn eerste duel in Nederland.

Kritiek op Sterling

Jack Grealish, die jarenlang samenspeelde met Sterling bij Manchester City, kan het maar niet geloven dat de Engelsman zoveel kritiek over zich heen krijgt. De 31-jarige Feyenoorder heeft 9 maanden niet gevoetbald en dat was te zien tegen Telstar. "Zijn debuut was geen succesverhaal, het was een groot drama voor Feyenoord. De Engelse flankenspeler leek als bambi op het ijs", schreef het account spottend.

Reactie Grealish

Grealish, die wel vaker openlijk kritiek uit op uitlatingen van de media, kon het niet laten een bericht achter te laten onder de post. "Wat een f*cking domme post, wat is er mis met jullie? Hij heeft zolang niet gespeeld of getraind. Mensen zoals jullie, laten precies zien wat er is mis met deze wereld. Heb wat respect", reageerde hij fel. Zijn reactie kreeg vervolgens nog meer likes dan de post zelf. Meer dan 8.000 mensen lieten een hartje bij zijn reactie achter, en maar 3.000 bij de post.

Sterling kwam met een hoop bombarie naar Nederland afgelopen transferwindow. Alle voetballiefhebbers waren in de ban van zijn komst, wat ook te merken was in De Kuip. Elke actie van de meervoudig Premier League-winnaar werd met gejuich ontvangen. Hij speelde tegen Telstar een half uurtje mee en zal vast en zeker nog meer minuten gaan maken bij Feyenoord. Hij staat daar tot het einde van dit seizoen onder contract, maar Robin van Persie liet al weten te hopen dat hij langer in Rotterdam te zien zal zijn.

