Arne Slot baalde flink van de uitschakeling van Liverpool in de Champions League. Nadat er vorige week met 2-0 werd verloren van Paris Saint-Germain in Frankrijk, werd het op Anfield ook 0-2 voor de Fransen. Liverpool kreeg wel flink wat kansen en had de nodige pech, onder meer met een teruggedraaide VAR-beslissing. Die situatie beviel Slot allerminst.

In de tweede helft leek Liverpool een penalty te krijgen na een lichte overtreding in de zestienmeter. Scheidsrechter Maurizio Mariani was resoluut, maar werd vervolgens naar het VAR-scherm getrokken. Toen vond hij de overtreding van Willian Pacho toch niet zwaar genoeg voor een penalty, tot onbegrip van Slot.

Volgens de Nederlandse trainer was het typerend dat The Reds de pingel niet meekregen. “Als je naar ons seizoen kijkt ben ik niet verrast, want zoveel beslissingen hebben dit seizoen tegengezeten", baalt hij in gesprek bij Amazon. Volgens hem had de VAR helemaal niet hoeven in te grijpen. "Als de scheidsrechter geen penalty geeft, zou de VAR nooit hebben ingegrepen. Maar ik heb zoveel makkelijk gegeven penalty’s gezien waarbij mensen zeggen dat de VAR niet kan ingrijpen omdat er contact is. Dat zien we hier toch duidelijk.”

Geen stunt in Liverpool

Slot had de penalty wel kunnen gebruiken in de jacht op een stunt op het eigen Anfield, maar kort daarna viel de 0-1 en was de droom op een comeback definitief gevlogen. Dat terwijl Liverpool flink wat grote kansen kreeg. "Anfield was al in extase bij 0-0, stel je voor dat het 1-0 was geworden. Vorige week was natuurlijk zwaar, maar we hebben laten zien dat we veel kunnen verbeteren en het is een groot compliment voor de spelers dat ze lieten zien waartoe ze in staat zijn. Ze bleven aanvallen, zelfs nadat ze met 0-1 achterstonden, en dat is een enorm compliment voor hen.”

Veel kritiek op Arne Slot

De kritiek in de Britse media is desondanks fors voor Slot, die na en gedroomd debuutseizoen nu al weet dat het dit jaar zonder prijzen afsluit. "Hij heeft de club, het team en de fans teleurgesteld", claimde de BBC bijvoorbeeld. De omroep twijfelt zelfs over Slot nog lang werkzaam is op Anfield. "Er gaan serieuze vragen gesteld worden over de toekomst van Slot als trainer van Liverpool."