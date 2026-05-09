Argentinië won in 2022 het WK voetbal, en het Zuid-Amerikaanse land probeert komende zomer de titel te verdedigen. De Argentijnse superster Lionel Messi is echter waakzaam en ziet dat sommige andere landen er beter voorstaan.

Messi weet dat zijn land een sterke ploeg heeft, maar dat er de nodige problemen zijn. "Er zijn veel spelers die last hebben van blessures of die een gebrek aan wedstrijdritme hebben, maar de waarheid is: als het team samen is, heeft het bewezen dat het competitief is en altijd wil winnen", zo vertelde het icoon over zijn nationale elftal in een YouTube-interview met presentator Pollo Alvarez.

'Betere vorm'

Volgens de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar verkeren vooral Frankrijk en Spanje momenteel in een 'betere vorm' dan Argentinië. Al verwacht de buitenspeler van Inter Miami een gelijkwaardig toernooi.

Bij zijn inschatting van de WK-favorieten noemde Messi vooral Frankrijk. "Op dit moment verkeert Frankrijk opnieuw in geweldige vorm. Ze hebben heel veel spelers van het hoogste niveau", zei hij over het team waartegen Argentinië in 2022 wereldkampioen werd.

Daarnaast ziet hij ook Spanje en Brazilië als kanshebbers, terwijl Portugal volgens hem 'zeer competitief' is. Ook traditionele Europese grootmachten als Duitsland en Engeland mogen nooit worden onderschat, al plaatst Messi hen eerder in de bredere groep outsiders.

Toekomst Messi

Of hij zelf aanwezig zal zijn op het wereldkampioenschap, dat van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada plaatsvindt, heeft Messi nog altijd niet officieel bevestigd. Daar wordt echter wel van uitgegaan.

Messi wordt in juni 39 jaar oud. Toch benadrukte hij dat hij geen tijdslimiet aan zijn carrière heeft gesteld en gaf daarbij ook aan nog steeds ontzettend ambitieus te zijn. "Ik hou ervan om te voetballen en ik zal het blijven doen tot ik niet meer kan", aldus de superster. "Ik ben ambitieus, ik wil alles winnen … Ik laat zelfs mijn zoon niet winnen met videospelletjes", zo besloot hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover