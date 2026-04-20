Ex-topvoetballer Ruud Gullit verscheen maandag op het podium bij het prestigieuze prijzengala Laureus Sports Award. Hij had de eervolle taak om de Laureus World Young Sportsperson of the Year Award naar het podium te roepen; oftewel de beste jonge sporter van het jaar. Topvoetballer Lamine Yamal was de winnaar in die categorie.

In Madrid verzamelden zich talloze sporthelden van vroeger en nu om de show rondom de Laureus Sports Award mee te maken. Ruud Gullit, die onder meer met Oranje het EK voetbal won in 1988, stond op het podium waar bijvoorbeeld ook toptennisser Novak Djokovic en freestyleskiester Eileen Gu op schitterden. Laatstgenoemde twee zijn de presentatoren van de avond.

Yamal stond na de aankondiging van Gullit op, liep door de zaal en omhelsde de Nederlander. De award werd aan Yamal gegeven door de Braziliaan Cafú. Daarna sprak de Spaanse superster van FC Barcelona in het Spaans zijn dankwoord uit. Hij gaf onder meer de club en zijn ouders een shout-out.

Golf

Ruud Gullit is tegenwoordig onder meer toernooidirecteur van het KLM Open. De 63-jarige Gullit, vermaard speler van clubs als Feyenoord, PSV, AC Milan en het Nederlands elftal, is een fervent golfliefhebber. "Golf is voor mij een sport van verbinding en plezier", zei hij.

AI

Ook blijkt Gullit, die vaste gast is in de voetbaltalkshow Rondo van Ziggo Sport, interesse te hebben in artificial. intelligence. Hij liet zelfs een AI-poppetje ontwerpen naar zijn beeltenis. Op dit moment kan er nog niet heel veel met het poppetje, maar het is de bedoeling dat fans binnen enkele maanden kunnen 'videobellen' met de digitale versie van Gullit.

"Je moet met je tijd meegaan", stelt Gullit in gesprek met Adformatie. "Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden, en geloof echt dat het over vijf of tien jaar heel normaal is om een digitale tweelingbroer te hebben."

Racisme

Yamal zal ongetwijfeld deel uitmaken van de Spaanse selectie voor het WK voetbal 2026 in de VS, Mexico en Canada. In 2010 werd Spanje voor het laatst kampioen. Daarnaast is het land de regerend Europees kampioen.

Onlangs deed hij mee bij een oefeninterland van Spanje tegen Egypte. Hij hoorde toen xenofobe spreekkoren, gericht aan het adres van de islamitische fans en spelers van de bezoekers. Daarop reageerde hij zo: "Ik ben moslim, alhamdulillah. Gisteren werd in het stadion een anti-moslimleus gezongen. Ik weet dat het gericht was aan de tegenstander en niet persoonlijk tegen mij, maar als moslim vind ik het toch respectloos en onacceptabel."