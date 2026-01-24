Vorige speelronde werd er weer vuurwerk afgestoken in de Eredivisie bij de wedstrijd NAC-NEC. Het is voor veel clubs een plaag omdat er een behoorlijke straf op staat, maar voor de fans is het vaak een geweldig element om de sfeer te verbeteren. Algemeen directeur van NAC, Remco Oversier, bespreekt met deze website het onderwerp. "Je krijgt dat niet geweerd."

Het was ter ere van het tien-jarig bestaan van één van de supportersgroepen van NAC dat er vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd op zaterdagavond. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine gooit Robert Maaskant het balletje op wat de directeur er nu eigenlijk van vindt. "Mijn handen gaan er eerlijk gezegd niet zo van jeuken. Het klinkt heel gek, het mag gewoon niet. Dat weet iedereen. Er is nu ook in het land een verbod, je mag het niet meer afsteken. Maar je weet als club dat het er weer een keer aan zat te komen."

'Je krijgt dat niet geweerd'

In dat geval kan je volgens hem alleen maar doen wat op dat moment in je macht ligt en dat is de supporters oproepen het niet te doen. "Iedereen zegt altijd dat je het moet voorkomen, en dan vertel je men het niet te doen want het schaadt de club en het kost veel geld." Ondanks dat weet hij dat er bijna geen beginnen aan is. "Wij staan hartstikke goed in relatie tot onze supporters, het was een actie om het tienjarig bestaan te vieren. Nou dan komt er van alles achter vandaan. Het is zo'n klein vuurwerk, dat kan je makkelijk mee nemen, je krijgt dat gewoon niet geweerd", legt hij uit.

Hij ziet het daarom ook niet als een probleem van de club als er vuurwerk wordt afgestoken, het is eerder een maatschappelijk én bovendien landelijk probleem. "Alles wat je verboden maakt, wordt spannend om te doen." Wat dan wel weer een probleem van de club is, is de boete die volgt. "Dat klopt ", erkent hij. "Daar loop ik ook niet meer voor weg. Ik zal altijd zeggen dat het niet mag, dat het dom is als het gebeurt. We zetten dat altijd scherp weg aan de voorkant, maar je weet dat het een keer gaat gebeuren."

Straffen geven

Mocht het dan toch zo zijn, schakelt hij door. Dan wordt het tijd om de rekening door te berekenen. "Alles wordt gefilmd, er staan extra camera's op. Dus er gaan mensen individueel uitgehaald worden, als we dat voor elkaar krijgen dan krijgen zij de boetes en volgen stadionverboden. Geeft de KNVB ons als club een boete? Dan wordt die op die mensen doorberekend. Al pakken we er maar één wordt het ook op één doorberekend."

Oversier is zich bewust van de harde aanpak. "Maar dan ben ik ook heel duidelijk. Dat is dan wat het is." Lukt het niet om de straf te verhalen op mensen, dan heb je een collectieve straf aan je broek. "Dan willen ze met een spandoek aangeven 'Stop met collectieve straffen' en dan staan ze met fakkels boven dat spandoek", zegt Oversier verongelijkt. Dat begrijpt hij niet. De oplossing heeft hij ook niet. "Het is lastig want iedereen snapt waarom het gebeurt, je wil het misschien wel reguleren. Het blijft iets maatschappelijks", verzucht hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant algemeen directeur van NAC Breda: Remco Oversier. De 43-jarige Rotterdammer was op zijn 28ste al directeur van een voetbalclub en groeide als het ware op in de sport. Hij was trainer, technisch directeur, algemeen directeur én SEO van één van de grootste makelaarskantoren van de wereld: SEG. Kortom, genoeg te bespreken met deze duizendpoot in de voetballerij.

Hij vertelt openhartig over zijn werkzaamheden bij NAC, Rotterdamse directheid, vuurwerk op de tribunes en over 'junk' zijn in de voetbalwereld. Ook vertelt hij openhartig over het verlies van zijn dochtertje en hoe hem dat elke dag nog vormt. Beluister de aflevering vanaf donderdag 6.00 uur.