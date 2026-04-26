"Diep- en dieptriest", iets anders kon ESPN-analist Danny Koevermans er niet van maken tijdens Heracles - FC Volendam. De degradatiekraker in de Eredivisie werd in de slotfase tijdelijk gestaakt door ongeregeldheden op de tribunes in Almelo, waar het tussen thuissupporters onderling misging.

De sfeer was gelaten in het Erve Asito Stadion, want de al weken naderende degradatie uit de Eredivisie werd zondagmiddag bekrachtigd door FC Volendam. Na de 0-2 van Robert Mühren voor de gasten was het wel gespeeld, maar waren de hooligans er echt nog niet klaar mee. Terwijl de sfeer al minutenlang gelaten en stil was, ging het uit het niks toch nog mis.

Vuurwerk

Leden van de harde kern gooiden vanaf de tweede ring massaal rookbommen en vuurwerk op het veld, met nog een minuut of negen te spelen aan reguliere speeltijd. Maar een deel van het vuurwerk kwam op de ring onder de harde kern terecht en vervolgens ontstaken de mensen die onderaan slachtoffer waren geworden, in woede. Met veel misbaar spraken ze hun medesupporters op hun schandalige gedrag aan, waarna de woede bovenin het stadion ook weer opgestookt werd.

Spelers naar binnen

De 'goeie' kant van de fans schreeuwde 'schaam je kapot' tegen de misdragende hooligans met vuurwerk en tientallen mensen vluchtten het stadion uit, uit angst voor nog meer vuurwerk van boven. Tussen de vluchters zaten zichtbaar ouders met kinderen, die dus voor hun 'eigen kant' moesten vluchten. De voetballers werden bij de eerste rookbommen al naar binnen gesommeerd door scheidsrechter Jannick van der Laan.

Degradatie

Tientallen minuten lag de wedstrijd stil onder het mom van tijdelijk gestaakt. Op advies van de veiligheidsmensen werd er meermaals gecommuniceerd dat er gewacht werd met hervatten totdat de rust echt was wedergekeerd. Door de nederlaag van Heracles is het doek definitief gevallen in de Eredivisie en is de ploeg uit Almelo de eerste bevestigde degradant. ADO Den Haag en Cambuur komen volgend seizoen sowieso terug uit de Keuken Kampioen Divisie.

Hervatting in troosteloze ambiance

Om 16.30 uur werden de laatste tien minuten hervat en hielden de relschoppers zich gedeisd. De tribunes waren, gezien de naderende uitslag en mogelijke nieuwe ongeregeldheden, al halfleeg. In een troosteloze ambiance bleef het bij 0-2 en is het dus einde verhaal voor Heracles in de Eredivisie.