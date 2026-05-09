Met meer dan 500 wedstrijden in de tas heeft Bram van Polen een imposante carrière achter de rug. Alle wedstrijden speelde hij bij PEC Zwolle, maar één duel sprong er toch echt voor hem uit. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt hij openhartig over het meest bijzondere moment uit zijn carrière. "Zoiets heb ik daarna nooit meer meegemaakt."

Bram van Polen hoeft niet lang na te denken wat het mooiste moment is uit zijn carrière als Robert Maaskant hem daarnaar vraagt. "Dat is uiteindelijk toch de gewonnen bekerfinale tegen Ajax", zegt hij snel. "PEC had nog nooit een prijs gewonnen en dat was een wedstrijd waarin alles klopte", herinnert hij zich de 5-1 overwinning.

Onoverwinnelijk gevoel

Van Polen is er dan ook van overtuigd dat ze die wedstrijd 99 van de 100 keer hadden gewonnen. "Zoiets heb ik daarna nooit meer meegemaakt. Ik ben helemaal niet zweverig, maar ik merkte in de hele groep dat het onze dag zou worden." En dat werd het ook. Ondanks dat Ajax al vroeg op een 1-0 voorsprong kwam, walste PEC over de Ajacieden heen.

"Zelfs wisselspelers waren ineens druk bezig met alles. Fred Benschop had ineens een speech van Al Pacino opgezet en Mokotjo riep ineens dat bij het opkomen voor de warming-up we eerst langs ons eigen publiek moesten lopen. Dat waren allemaal gasten die nooit hun bek opentrokken en nu ineens wel. Dat is de beleving", legt Van Polen uit.

Stilstaan in het moment

Waar Van Polen normaal de geluiden in het stadion totaal niet meekrijgt, gebeurde dat in De Kuip wel. "Tien minuten voor tijd wist ik dat het gespeeld was. Ik heb mezelf er echt bewust van gemaakt dat ik om mij heen moest kijken. Dit ga je waarschijnlijk nooit meer meemaken, vertelde ik mezelf. Ik heb toen voor het eerst écht om mij heen gekeken. Ik denk dat ik later ook nooit meer gedaan heb", vertelt hij.

Op dat moment besefte Van Polen eigenlijk pas wat er stond te gebeuren. "Wat een vette wedstrijd was dit, dacht ik toen. Het is echt een onbeschrijfelijk gevoel als die realisatie tot je komt. Gek genoeg heb ik geen tranen gehad", besluit hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bram van Polen te gast. De cultheld van PEC Zwolle en momenteel ESPN-analist vertelt openhartig over de moeilijke momenten ná zijn carrière, mooie grappen die hij uithaalde als speler en blikt terug op zijn bijzondere debuut bij PEC Zwolle. De club waar hij zijn hele voetballende leven speelde.

Hij vertelt over broederschap met Younes Namli, zijn taak als aanvoerder en hoe intens hij de laatste speelronden beleefde als het spannend was. Natuurlijk gaat het ook over het hoogtepunt van zijn carrière, waar hij voor het eerst echt genoot van de randzaken rondom het voetbal.

