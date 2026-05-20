Christ Woerts is amper een paar dagen met Vandaag Inside in Curaçao of hij maakt er al een chaos van. Beelden van de sportmarketeer die jolig door een microfoon zong, gingen rond. Het baart Wim Kieft, Europees kampioen van 1988, zorgen: "Als je op dag één al zo doorslaat..."

Vandaag Inside vertrok vorige week naar Curaçao. In hun kielzog maakte half bekend Nederland ook de oversteek naar het eiland, onder wie dus Woerts. De sportmarketeer vermaakt zich wel buiten de uitzendingen, zo was dinsdagavond te zien. Daar toonden ze hoe de voormalig directeur van Feyenoord helemaal los ging op het nummer Ik Kom Eraan van Dries Roelvink. "Schaamteloos", noemt Wilfred Genee het optreden bij Vandaag Inside.

"Jij bent echt alle schaamte voorbij", vindt de presentator. "Deze uitvoering duurde echt twaalf minuten", vertelt René van der Gijp nadat de beelden voorbij zijn. "Ik kan me niet voorstellen dat de docenten van de Coca Cola-academie in Atlanta, die hem opgeleid hebben, dit goedkeuren. Ik denk dat jij je diploma moet inleveren", is Johan Derksen van mening. De hoofdpersoon zelf bleef er nuchter onder: "Op mijn leeftijd ken je geen schaamte."

Ook bij de podcast KieftJansenEgmondGijp kwamen de dolle avonturen van Woerts ter sprake. Daarbij ging het over het wel of niet smeren op Curaçao vanwege de warme temperaturen. "Ik verbrand als een gek", is het antwoord van oud-topvoetballer Wim Kieft. "Die vraag werd ook gesteld aan Chris Woerts, die zei dat het allemaal onzin was. Ik weet niet of dat de goede boodschap is", vindt schrijver Michel van Egmond.

"Als je op dag één al zo aan het doorslaan bent... Dat gaat natuurlijk verkeerd eindigen, of niet?", vraagt Kieft zich hardop af. "Chris gelooft echt in Chris", stelt voetbalmakelaar Rob Jansen. "Dat heb ik nooit gemerkt", lacht Kieft. "We hebben beelden gezien van Chris Woerts die enthousiast aan de karaoke deelnam. Op zich ben ik blij dat het Kontiki (de verblijfplaats van KJEG, red.) niet zo ver gaat dat wij dat ook moeten doen", aldus Van Egmond. "Dat zou ook niet zo'n succes worden", sluit Jansen het onderwerp af.

