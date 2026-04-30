Jaap Stam heeft opnieuw openhartig gesproken over zijn 'verslaving'. De oud-voetballer liet eerder namelijk al weten niet zonder caffeïne te kunnen. "Ik sliep slecht en gaf de schuld aan mijn voetbalcarrière."

De 53-jarige Stam kampt al sinds zijn trainerscarrière met een koffie verslaving. Hij dronk tot voor kort wel twintig bakjes per dag, vertelt hij in de podcast van Voetbalzone en VERSUZ. "Je komt op de club en het eerste wat je doet is een bakkie koffie. Dan komen de trainers en neem je nog een bakkie koffie. Als die op is? Nog een bakkie koffie”, aldus de oud-verdediger van Manchester United.

Zo zat hij aan het eind van de ochtend al op tien kopjes koffie. Dat verbaast de presentator van de podcast. “Je brengt het alsof het heel normaal is”, zegt hij. “Ja, maar het is voor heel veel mensen ook normaal, maar niemand durft het te zeggen. Ik kom er tenminste voor uit", zegt Stam.

'Ik sliep slecht'

Toch heeft hij inmiddels ook ingezien dat zo veel caffeïne niet goed is voor het lichaam. “Ik sliep slecht en gaf de schuld aan mijn voetbalcarrière. Onrustige benen, dat soort dingen." Hij besloot zijn verslaving aan banden te leggen. "Nu ik er nog maar drie per dag drink, is mijn slaap ook heel erg verbeterd”, besluit hij.

Een jaar geleden moest Stam daar nog niets van weten. In een podcast met Koen Weijland reageerde hij nog fel op zijn collega die decaf dronk. "Schei uit, joh. Wat een onzin", zei de oud-speler van PSV en Ajax toen. "Denk je dat als je normale koffie drinkt, je te veel caffeïne binnen krijgt op een dag?"

Stam werkt nog steeds als trainer bij zijn oude amateurclub DOS Kampen. Daarnaast werkt hij als analist. Als voetballer speelde hij voor PSV, Manchester United, SS Lazio, AC Milan en Ajax. Hij kwam ook 67 keer uit voor het Nederlands elftal.