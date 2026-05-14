Voormalig topvoetballer Zlatan Ibrahimovic is tegenwoordig actief als directeur bij AC Milan, maar binnen de Italiaanse topclub lijkt het te rommelen. Trainer Massimiliano Allegri zou flink zijn ontstemd over een actie van de Zweed en overweegt daardoor zelfs zijn vertrek.

Allegri overweegt serieus om aan het einde van dit seizoen te vertrekken als trainer van AC Milan, ongeacht de resultaten in de laatste twee Serie A-wedstrijden. Volgens Corriere della Sera komt dat vooral door de slechte sfeer binnen de club.

Onrust

De Italiaanse trainer, die afgelopen zomer terugkeerde bij AC Milan, zou moe zijn en weinig motivatie meer hebben. Vooral zijn relatie met Zlatan Ibrahimovic zorgt voor spanningen. Allegri zou hebben ontdekt dat de Zweedse directeur met een paar spelers heeft gebeld. Dat ziet hij als ongewenste bemoeienis met zijn werk als trainer. De band tussen Allegri en Ibrahimovic was bovendien al niet heel goed.

Naast de problemen met Ibrahimovic is er nog meer onrust binnen AC Milan. Zo zijn fans boos op Giorgio Furlani, de algemeen directeur van de club. Ook is er onzekerheid over de toekomst van Igli Tare, de technisch/sportief directeur die verantwoordelijk is voor het spelersbeleid en de transfermarkt. Samen met de moeizame transferperiode zou dat Allegri veel energie hebben gekost.

In januari vroeg Allegri bijvoorbeeld om versterking voor de aanval, maar uiteindelijk kreeg hij er alleen Nicklas Füllkrug bij. Daardoor zou de trainer het gevoel hebben dat hij binnen de club te weinig steun krijgt.

Strijd om Champions League-ticket

AC Milan strijdt op dit moment om een plek in de Champions League. De ploeg staat vierde, met evenveel punten als AS Roma, maar heeft een voordeel door de onderlinge resultaten.

Aan het einde van het seizoen wordt duidelijk wat Allegri gaat doen. Een baan als bondscoach van Italië zou voor hem een interessante optie kunnen zijn. Zeker als Giovanni Malagò voorzitter wordt van de Italiaanse voetbalbond. Malagò is een bekende Italiaanse sportbestuurder: hij was jarenlang voorzitter van het Italiaans olympisch comité CONI en is nu kandidaat om de nieuwe voorzitter van de voetbalbond te worden.

