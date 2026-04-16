De Nederlandse dartsfans hoopten donderdagavond op een groot feest, maar de Premier League-avond in Ahoy draaide uit op een enorme deceptie. Michael van Gerwen en Gian van Veen gingen ondanks de steun van het publiek kansloos onderuit in de kwartfinales. De uitgejouwde Luke Littler had meer succes.

Het spelen voor eigen publiek geeft sommige spelers vleugels, maar bij Van Gerwen lijkt juist het tegenovergestelde het geval. De drievoudig wereldkampioen verloor de afgelopen drie keer in Ahoy zijn eerste partij en kon in 2022 dus voor het laatst juichen in Rotterdam. Tegen Jonny Clayton moest hij die negatieve reeks eindelijk zien te doorbreken, maar dat lukte niet tegen de koploper in de Premier League.

Dat terwijl Van Gerwen nog geweldig aan de partij begon. In de eerste leg gooide hij direct 122 uit en dat leek het startschot van een mooie avond. Niets bleek minder waar, want Clayton kon daarna nauwelijks meer missen en pakte vijf legs op rij. Van Gerwen deed met een 104-finish nog wel wat terug, maar zag Clayton met een geweldige 170-finish ook in hun derde onderlinge duel van dit jaar de zege pakken: 6-2.

Debuut Van Veen valt in het water

Even daarvoor ging ook Van Veen al kansloos onderuit. Het was voor hem desondanks een bijzondere avond, want hij maakt dit jaar zijn debuut in de Premier League en speelde dus ook voor het eerst in Ahoy. Het werd echter geen succes, want Luke Humphries was met liefst 6-2 te sterk. Tot 2-2 wist de flink aangemoedigde Van Veen bij te blijven, maar daarna was de wereldkampioen van 2024 duidelijk te sterk.

Luke Littler massaal uitgejouwd

Waar Van Gerwen en Van Veen op veel steun van de Oranje-fans kunnen rekenen, was dat voor Littler zeker niet het geval. Hij kreeg het twee weken geleden aan de stok met Gian van Veen en maar weinigen kozen daarna de kant van de nummer 1 van de wereld. Littler werd vorige week in Brighton al ontzettend uitgejouwd en dat werd in Rotterdam nog een tandje erger. Desondanks wist hij wel te winnen van Gerwyn Price.

Programma speelronde 11 (Rotterdam)



Kwartfinales:

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6

Josh Rock - Stephen Bunting 6-1



Halve finales:

Luke Littler - Luke Humphries

Jonny Clayton - Josh Rock