De PDC is gezwicht voor het grote geld en kiest in 2026 voor een World Serie-toernooi in Saoedi-Arabië. Dat is de tendens nadat de dartsbond aankondigde naar het fel bekritiseerde land te gaan. In navolging van het snooker en het boksen gaat het darts nu dus ook overstag. Ex-prof Vincent van der Voort vindt er het zijne van, maar is vooral blij voor de darters zelf.

"Het grote geld is daar te verdienen, het kan niet op", begint Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dat is in huize Van der Voort wel iets anders", vervolgt hij lachend. "Het is prachtig als die darters meer geld gaan verdienen, maar het is maar voor acht man. Het darts wordt er echt niet heel veel beter van omdat we nu in Saoedi-Arabië gaan spelen."

'Alle principes worden overboord gegooid'

Hij vraagt zich ook af wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de sfeer in de zaal, waar alcohol niet toegestaan zal zijn. "Daar ga je niet met je vriendengroep heen om er een feestje van te maken. Die locatie leent zich voor snooker, daarvoor is het ideaal. Maar ze willen ook iets speciaals gaan doen. Misschien wordt het dus wel leuk, maar het darts wordt er niet groter van. Alle principes worden overboord gegooid om daar maar naartoe te kunnen."

Mensenrechten

Zakenman en PDC-baas Barry Hearn speelt daar een grote rol in. Hij stuurde andere sporten al naar Saoedi-Arabië en met succes. Zijn bedrijven werden er steenrijk van en de sport kreeg een boost. Maar wat er altijd aan het bekritiseerde land blijft kleven, zijn de mensenrechtenkwesties. Van der Voort vindt het 'vreselijk' wat daar gebeurt. "Maar dat moet je bij de organisatie neerleggen en niet bij de spelers."

'Moet je je kanttekening bij zetten'

Al vaker mengen politiek en sport zich met elkaar. Ook op het WK voetbal in Qatar gingen bijvoorbeeld dezelfde kritische geluiden op. "Voor de spelers is het hun werk. Zij moeten zorgen dat hun families het goed hebben en blijven houden. Wat er gebeurt in Saoedi-Arabië is niet goed, natuurlijk moet je daar je kanttekeningen bij zetten. Maar als iedereen er heen gaat en jij niet, heb je er ook verder niemand mee. Dan kiest de PDC iemand anders en gaat het door."

Morele kompas bij de PDC

Van der Voort vindt dat 'het morele kompas' bij de PDC moet liggen en niet bij de spelers. "De enige impact die je als speler kan maken door dat toernooi te mijden, is dat uiteindelijk dat toernooi niet meer doorgaat. Aan de mensenrechtenkwestie doe je niks. Je krijgt een streepje achter je naam bij de PDC. Als ze je dan een keer terug kunnen naaien, dan doen ze dat."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort de eerste partijen van de World Grand Prix. De overwinning van Danny Noppert op landgenoot Jermaine Wattimena komt voorbij, maar natuurlijk ook het incident tussen Raymond van Barneveld en Gary Anderson. Luister dit en meer in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.