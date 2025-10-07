Het darts debuteert in 2026 in Saoedi-Arabië, een controversiële stap van bond PDC die vooral bij fans in het verkeerde keelgat schiet. Luke Humphries, de huidige nummer 1 van de wereld, werd na zijn zege in de eerste ronde van de World Grand Prix op Nathan Aspinall gevraagd naar Saoedi-Arabië en kwam met een gevat antwoord.

De Engelsman, wereldkampioen in 2024, is niet al te kritisch op de stap van de PDC naar Saoedi-Arabië. Waar fans vinden dat de sport 'z'n ziel verkoopt', ziet Humphries het 'gewoon' als zijn werk. "Als ze me uitnodigen, dan ben ik er. Of het nou daar, Japan, Zuid-Afrika of Australië is. Ik heb niet zoveel input. We kunnen alleen maar afwachten en zien of het een succes wordt of niet."

'Als hij maar net zoveel betaalt'

De baas van de PDC, Barry Hearn, staat bekend als een geroemd zakenman en zal ongetwijfeld een goede deal gefixt hebben voor de trip naar Saoedi-Arabië. Of er ook nieuwe, baanbrekende dingen worden gebruikt om de darts in een nieuw daglicht te zetten, kan Humphries niet schelen. "Zolang er maar net zoveel betaald wordt als in het boksen of snooker", refereert hij met een lach over de andere sporten waar Hearn de baas van is en waar hij het prijzengeld al zag vermenigvuldigen met onder meer uitstapjes naar het fel bekritiseerde land.

'Hopelijk een miljoen pond voor de winnaar'

"Het maakt mij echt niks uit, het is mijn werk. Mensen zijn er misschien niet zo fan van, maar ik denk dat het een goed idee is. We proberen wat te maken van onze sport, Saoedi-Arabië lijkt de nieuwe hotspot van diverse sporten. Is het een succes, dan top, zo niet dan niet. Hoe dan ook zal ik er zijn en hopelijk ligt er een miljoen pond klaar voor de winnaar", lacht Humphries. "Soms moet je de sport laten zoals die is, maar soms moet je ook nieuwe dingen proberen. Het laat de sport groeien."

Andere ideeën

Humphries zou het ook prima vinden als er nieuwe dingen worden geprobeerd, zoals nieuwe formats of succesformules van andere sporten. "De Ryder Cup (continenten tegen elkaar tijdens golf, red.) of de Royal Rumble (worstelaars wisselen elkaar af en verrassen publiek met hun komst, red.) hebben ook verandering én succes gebracht. Soms is het goed om iets verfrissends neer te zetten."