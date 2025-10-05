Het Nederlandse darts krijgt een flinke klap te verwerken, want bond PDC kiest in 2026 om een groot toernooi minder te organiseren in ons land. Waar de afgelopen jaren Michael van Gerwen en Gian van Veen praktisch een thuiswedstrijd mochten speelden vlak na het WK darts, daar kiest de bond nu voor een uitstapje naar Saoedi-Arabië.

De World Series of Darts-toernooien worden door de PDC georganiseerd om de sport wereldwijd te promoten. Mede daardoor deed het dartscircus landen als Bahrein, de Verenigde Staten, Australië en Denemarken aan. Maar ook Nederland en Polen. Die twee landen raken nu een toernooi kwijt, tot groot verdriet van de fans in die landen én de darters die een kans minder hebben om voor eigen publiek te spelen. Hoewel er nog geen darter uit Saoedi-Arabië in een PDC-wedstrijd heeft gespeeld, krijgt dat land nu wel de eer om een toernooi te organiseren.

Geen Den Bosch maar Saoedi-Arabië

De PDC heeft de World Series of Darts voor 2026 over zes locaties verdeeld: Bahrein, Saoedi-Arabië, Denemarken, Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. Nederland verliest de Dutch Darts Masters in De Maaspoort in Den Bosch. Als een doekje voor het bloeden blijft de AFAS Live in Amsterdam wel het decor voor het grote Finals-toernooi in september. Daar doen de beste en opvallendste namen mee uit de eerste zes toernooien en dus lijkt de kans groot dat grote namen als Michael van Gerwen, Luke Littler en Luke Humphries daar naartoe gaan.

Thuiswedstrijd minder voor Michael van Gerwen

Van Gerwen won eerder dit jaar de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij maakte daarmee een einde aan twee jaar vol chaos en gedoe, met onder meer fysieke problemen en zijn echtscheiding van ex-vrouw Daphne. Het was voor het eerst in jaren dat hij weer een major won bij de PDC. De kans om zijn titel te verdedigen krijgt hij in 2026 ook, al moet hij het dus doen met een thuiswedstrijd minder. De Dutch Darts Masters werden altijd vlakbij zijn huis in Vlijmen gespeeld. Ook Gian van Veen, die uit Poederoijen komt, speelde daar voor eigen fans.

Fans zwaar teleurgesteld

Fans zijn niet al te blij met de keuze van de PDC voor Saoedi-Arabië. Zij spreken op sociale media duidelijke woorden. 'Dit is een slechte grap jongens, we wilden Afrika of Zweden, maar niet dit. Jullie hebben jezelf verkocht aan Saoedi-Arabië en dat is een trieste dag voor de sport', reageert iemand op de aankondiging van de PDC. 'Verkocht aan de Saoedi's, wow...', is iemand sprakeloos. 'De dag dat darts gestorven is', schrijft een ander. 'De ziel van de sport is weg'.