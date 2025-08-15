Een dartsfinale op een Amerikaans toernooi zorgt voor bizarre beelden. De Amerikaanse darter Robert Main loopt teleurgesteld weg van het bord als hij een belangrijke dubbel mist. Terwijl zijn tegenstander de winnende pijl gooit, dondert Main van het podium af. De scheidsrechter keek vertwijfeld toe.

De Amerikaanse darter speelde een dubbeltoernooi samen met zijn partner Kevin Luke. In de finale troffen ze een duo met meer ervaring. De ervaring hoe groot een podium is, bleek namelijk te missen bij Main.

Duiken van het podium

Op het DPFL dartstoernooi liep de bebaarde darter zo het podium af. Opvallend genoeg gooide de tegenstander juist op dat moment de winnende dubbel raak. De commentatoren konden het niet geloven. "Nam hij net een duik?", schreeuwden ze vol verbazing. "Ja, dat deed hij. Jemig, hoe is dat gebeurd?"

Het artikel gaat verder onder de video.

Mastercaller Owen Binks moest even bedenken hoe de bizarre situatie op te lossen. Enkele seconden waren de scheidsrechter én de spelers stil en keken toe. Zo vaak valt een darter niet van het podium af. Toen Binks doorkreeg dat het toch echt de fout van de darter zelf was, riep hij de iconische dartszin om: "Game, shot and the match".

Raymond van Barneveld

Toevallig zijn de Nederlandse topdarters Raymond van Barneveld en Jermaine Wattimena op vakantie in Amerika en spelen op hetzelfde toernooi als de vallende Amerikaan. Er is een kans dat Van Barneveld en Wattimena het opmerkelijke moment hebben zien gebeuren.

De Nederlandse darters spelen vooral tegen amateurs en semiprofs, maar dat betekent niet dat ze makkelijk het toernooi winnen. Sterker nog, beide darters kwamen niet in de buurt van de finale. Van Barneveld verloor bij de laatste 32 met 3-2 van een Amerikaan, terwijl Wattimena reikte tot de laatste 16.

Als duo strandden ze bij de laatste 16. Van Barneveld en Wattimena verloren van Stowe Buntz en Alex Spellman. Beide darters stonden al eens op het PDC WK.