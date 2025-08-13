Raymond van Barneveld kan heel goed pijlen mikken in kleine vakjes. Het leverde hem in het verleden liefst vijf wereldtitels op: vier bij de BDO en één bij de PDC. Maar de inmiddels 58-jarige topdarter blijkt ook een ander talent te hebben en daarmee ging hij flink viraal.

Al jarenlang komt Van Barneveld op met Eye of the Tiger, het beroemde lied van de Amerikaanse rockband Survivor. Maar hoe raakt Barney zelf de klanken van het iconische nummer uit de filmreeks Rocky? Best aardig, als we de cijfers van de TikTok-video van caller Owen Binks mogen geloven. De beelden gingen viraal op het medium.

Carpool karaoke met Barney

Van Barneveld zat met Binks in een taxi op weg naar pretpark Celestial Park in Orlando (Florida). Toevallig zat daar ook een karaoke set in, waardoor hij naar de microfoon greep. "Let's go Raymond", schreeuwde Binks. "We hebben zelfs zeepbellen", riep hij enthousiast. Daarna haalde Barney adem en brulde hij: "Risin' up, back on the street..."

Voorin zat Jermaine Wattimena het hele gebeuren ook te filmen. Blijkbaar vielen Van Barnevelds zangkunsten in de smaak, want de TikTok-video werd in amper 24 uur al meer dan 70 duizend keer bekeken en vijfduizend keer geliked. De reacties zijn ook lovend. 'Eerlijk gezegd is dat kwaliteit, ik vind het geweldig', reageerde iemand. En: 'Absoluut legendarisch'. 'Geweldig, wat een legende', vond weer een ander.

De comment met de meeste likes oogt wat cynischer: 'Lacht Barney voor een keer?' Het darticoon heeft er een handje van om in de put te zitten na een slecht resultaat. Zo zei hij ooit dat het "leven geen zin meer had". Een uitspraak waar hij achteraf van schrok.

Pensioen komt steeds dichterbij

Wel erkent Van Barneveld dat het steeds lastiger voor hem wordt om alle toernooien af te gaan. "Ik stop er veel energie en tijd in, maar het levert niets op", baalde hij onlangs in het Algemeen Dagblad. Zijn pensioen nadert dan ook. "In mijn hoofd zitten nog steeds twee of drie jaar, maar je hoopt dan wel een keer op een succesje en dat blijft nu uit."

Momenteel geniet Van Barneveld van een vakantie. De volgende vloertoernooien zijn pas eind augustus. Barney moet nog hard aan de bak om zich te plaatsen voor de World Grand Prix.