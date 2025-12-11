Kim Huybrechts ligt al uit het WK darts. De Belgische darter kan niet geloven dat hij Ally Pally moet verlaten na één gespeelde wedstrijd. De Duitse debutant Arno Merk was verrassend te sterk voor The Hurricane. De frustraties namen op het podium de overhand, maar hij stond na de laatste pijl wel sportief de Belgische televisie te woord.

“Wat er gebeurd is? Het was gewoon niet goed”, begon hij tegen de omroep VTM. Hij geeft aan dat hij bij het ingooien al voelde dat het niet goed zat. "Ik kan nu heel negatief zijn, maar dat helpt niets. Ik had geen vrij gevoel in mijn arm. Ik had veel stress en voelde mijn schouder ook. Het is gewoon een teleurstelling. Het is nu moeilijk om aan de toekomst te denken, ik moet dit verwerken. Nu ga ik de feestdagen thuis vieren, veel vroeger dan verwacht. Dit is heel pijnlijk."

'Ferme desillusie'

Er was met zijn vorm niets mis, zei de veertigjarige Huybrechts tegen de Belgische televisie. Hij ziet dat het de laatste vijf jaar echter niet zijn kant op valt op het podium en zeker niet op het WK. Ook vorig jaar eindigde zijn toernooi al na de openingsavond, toen hij van Keane Barry verloor. Nu was debutant Merk met 3-1 te sterk. Hoewel de Belgische media meer landgenoten in actie gaan zien in Ally Pally, is de ontgoocheling groot. Gazet van Antwerp noemt het 'pijnlijk' en HLN heeft het over een 'ferme desillusie'.

'Bedankt hè...'

De Belg heeft er zelf ook weinig woorden voor. "Wat moet ik zeggen..." Vervolgens was hij gepikeerd toen de verslaggever al zijn nederlagen op het laatste WK opsomde. "Bedankt hè, leuk." Merk gaat wel door en speelt in de tweede ronde tegen Peter Wright of Noa-Lynn van Leuven.

