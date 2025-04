Belgische topdarter (30) neemt rigoureus besluit: 'Die jongen zit er even helemaal doorheen'

Dimitri Van den Bergh heeft een rigoureuze beslissing genomen en trekt zich tijdelijk terug uit de dartswereld. "Hij gaat aan zijn gezondheid en zichzelf werken. Ik vind het echt een stoer besluit", vertelt ex-topdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Die jongen zit er gewoon even door heen. Alles gaat niet zo als hij wil. Dan vind ik het eigenlijk wel een stoer besluit om te zeggen: ik trek me even terug", vervolgt Van der Voort, die zelf ook met Van den Bergh sprak.



Van den Bergh trok zich onlangs vlak voor een partij tegen José De Sousa al eens terug uit een toernooi. Dat zorgde toen voor enige verbazing. Zijn geliefde Evi kwam later op de officiële fanpagina van de Belgisch topdarter met enige tekst en uitleg. "Dimitri doet dit niet zomaar. Maar wat nodig is, is nodig. En we weten ook, veantwoording is totaal niet nodig, maar hierover zal gecommuniceerd worden zodra dat past en nodig is."

Inmiddels is dus duidelijk dat Van den Bergh een tijdelijke pauze inlast. "Hij gaat voorlopig even geen PDC-toernooien spelen", bevestigt Van der Voort. "Hij gaat aan zijn gezondheid en zichzelf werken. Ik vind het echt een stoer besluit. Er zijn heel veel spelers die gaan maar door en door. Hij heeft gewoon even helemaal gehad. Dan kun je beter even resetten en dan weer verder gaan."

Van den Bergh is momenteel de nummer 20 van de PDC Order of Merit, maar zal de komende periode normaal gesproken een duikeling op de ranglijst maken. "Dat kan nog extra stress met zich mee brengen", zegt Van der Voort, die zelf in zijn carrière ook wel eens nadacht over een tijdelijke break. "Zeker toen mijn rug op zijn ergst was. Dan kijk je naar ranking, dan val je overal uit. Je moet ook aan je hyptheek denken en je gezin moet ook draaien. Je denkt niet zomaar even, de groeten. We gaan het zien of het een wijs besluit van hem is geweest. "

