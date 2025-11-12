James Wade was in de groepsfase van de Grand Slam of Darts misschien wel de meest besproken darter die uitgeschakeld werd. 'The Machine' maakte vooral indruk met zijn interview over zijn zoontje, die kampt met ADHD. Ex-prof Vincent van der Voort, die jarenlang close was met Wade, heeft respect voor de Engelsman en vindt het 'misschien wel goed' dat Wade is uitgeschakeld in Wolverhampton.

Wade was na twee duels al klaar toen hij verloor van 'zijn beste vriend' Gerwyn Price. Hij kon zijn norsheid, die hij normaal gesproken gebruikt tegen elke andere speler, niet inzetten tegen Price. "Het leek wel alsof hij uit zijn comfortzone was", zag Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Maar die problemen die hij met zijn zoon heeft... Dat kan natuurlijk allemaal meespelen. Ik weet als geen ander dat als het privé niet helemaal lekker zit, dat dan best wel zwaar meeweegt."

'Ik kan me voorstellen dat dat wat met je doet'

Van der Voort doelt op het openhartige interview dat Wade gaf tijdens de Grand Slam of Darts over zijn zoontje. De stoornis ADHD heeft Wade overgedragen op zijn kind en dat doet hem pijn. "Ik ken James vrij goed en heb ook veel met hem gesproken over die stoornis. Hij weet ook wat zijn zoon allemaal tegemoet gaat nu. Als je iets als vader niet wil. is dat je kind door een moeilijke tijd moet gaan. Hij wil hem daarvoor beschermen en dat kan niet. Dus hij weet ook hoe moeilijk die jongen het gaat krijgen de komende jaren. Ik kan me voorstellen dat dat wel wat met je doet als vader."

'We tolereren elkaar'

Voor Wade is het volgens de Nederlandse ex-prof misschien wel beter om naar huis te gaan om bij en met zijn zoon te kunnen zijn. Hij kent Wade, die zelf met een bipolaire stoornis is gediagnosticeerd, heel goed en heeft mooie herinneringen aan hun tijd als darters. "Hij tolereert niet elke darter bij hem in de buurt. Als iemand toevallig bij hem aan tafel gaat zitten, dan kon hij het diegene zo ongemakkelijk maken dat-ie wel ergens anders ging zitten. Ik vond dat altijd wel leuk, ik kan goed met James omgaan. We tolereren elkaar."

Beluister de podcast

