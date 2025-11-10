Het is even wennen aan Gerwyn Price nu de topdarter een nieuwe walk-on heeft. Waar hij voorheen opkwam met 'Ice Ice, Baby', verwijzend naar zijn bijnaam 'The Iceman', heeft hij nu iets gekozen wat hij zelf leuk vindt. Op de Grand Slam of Darts maken de fans de verandering voor het eerst mee. Tegen goede vriend James Wade had Price op zijn beurt 'last' van de opkomst van de Engelsman.

Price heeft meestal weinig tijd nodig om op het podium te komen en staat dus geregeld snel klaar om te gooien. Tegen Wade moest hij als eerste en dus wachten op 'The Machine'. Wade deed zijn uiterste best om er zo lang mogelijk over te doen, tot hilariteit van Price. "Ik vroeg nog aan hem of hij de memo niet gelezen had. Hij probeert soms om in je hoofd te kruipen en skms werkt dat, maar nu niet", kon Price wel lachen om zijn vertragende vriend.

'Ik zou hem op het podium haten'

Price brulde zich naar een 5-0 zege en schakelde daarmee Wade uit in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. "Het was moeilijk tegen Wade omdat hij een goede vriend van me is. Bij het ingooien zei ik al tegen hem dat ik zijn vriend ben, maar dat ik hem op het podium zou haten. Daar ben ik niet zijn vriend, daar wil ik hem kapot maken. Misschien heeft dat toch een beetje parten gespeeld. Ik vond het moeilijk om hem te verslaan, maar ik ben blij dat het gelukt is."

'Ik voel me weer mezelf'

The Iceman toonde zijn agressie, die hij een jaar geleden helemaal kwijt was. Sinds het najaar van 2024 maakte de Welshman een verandering door. Ineens staat hij weer met veel plezier en energie op het podium. "Ik voel me weer mezelf en kan weer lekker die agressie laten zien op het podium. Ik was dat een beetje kwijt en wil dat nu terugvinden. Die adrenaline heb ik nodig om beter te spelen. Helaas geven weinig spelers mij wat gas terug."

Nieuw opkomstliedje

Niet alleen zijn energie is terug, hij heeft de afgelopen maanden ook aan zijn fysieke gezondheid gewerkt en is veel afgevallen. Daarnaast heeft hij nu dus een nieuw opkomstnummer: Discoland van Gerry Cinnamon. "Ik hou van mijn nieuwe nummer, alleen moeten ze het volume flink harder zetten. Ik luisterde er in de auto naar en als het hard staat is het echt een lekker liedje. Het is fantastisch, vooral straks in de Premier League Darts waar ik hopelijk in zit. Dat krijgt het publiek lekker op gang."