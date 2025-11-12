Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld belandden afgelopen week in een verbaal spervuur over Beau Greaves. Van Barneveld had gezegd dat hij het wel ziet gebeuren dat de vrouwelijke topdarter in de Premier League Darts terechtkomt, maar dat vond Van Gerwen weer een domme uitspraak. Goede vriend van beide Nederlanders, Vincent van der Voort, komt virtueel tussenbeide.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door komt ex-prof Van der Voort op voor dartslegende Barney, die nu de wind van voren krijgt. "Alle aandacht voor Greaves is wel te begrijpen, hè. Dit zijn de toernooien waar we de mannen en de vrouwen bij elkaar zien. En als je dan ziet dat iemand als Greaves zo goed gooit, is het logisch dat daar veel over gesproken wordt. Alleen wordt er met darten altijd de Premier League bij gehaald. Dat komt allemaal uit een interview met Raymond, die helemaal niet zegt dat ze de Premier League in moet."

'Dat heeft hij helemaal niet gezegd'

Volgens Van der Voort wordt de nuance overgeslagen en duiken de Engelse media op dergelijke uitspraken. "Dat heeft Raymond helemaal niet gezegd. Nee, hij zei: 'Als ze een goed WK speelt, dan zou ze weleens in de Premier League kunnen komen'. En dat is natuurlijk ook zo. Als ze de halve finale of de finale haalt, zou het commercieel heel goed kunnen dat ze haar erin zetten. Maar dan wordt er meteen weer gezegd dat Raymond vindt dat ze in de Premier League hoort. En dan gaat Michael van Gerwen er overheen en wordt het meteen een dingetje."

'Dun lijntje'

Volgens Van der Voort 'wordt het allemaal een beetje verkeerd uitgelegd'. Hij ziet de uitspraken van de twee Nederlanders een vlucht nemen en leiden tot een soort rel. Hij vindt dat Van Gerwen er ook een rol in heeft, maar dat Engelse media hem daar goed voor weten te gebruiken. "Ook daar is het een heel dun lijntje tussen humor en iets dat heel serieus is. Het wordt in het buitenland altijd heel snel heel groot gemaakt, omdat ze niet gewend zijn dat Nederlanders gewoon vrij direct zijn. Ja, wij zeggen gewoon wat we denken."

'Dat doet geen recht aan het gesprek'

Van der Voort weet als geen ander hoe het werkt. In de wekelijkse uitzending van Darts Draait Door worden zijn uitspraken ook breed uitgemeten, vaak uit de context gehaald of zelfs verkeerd vertaald. "Wij ouwehoeren hier 45 of 50 minuten en zij (de buitenlandse journalisten, red.) halen er dan een kop uit met een heel klein stukje tekst. Dat doet geen recht aan het hele gesprek." Volgens hem hadden ze Van Gerwen zo vlak na een wedstrijd zulke vragen en stellingen helemaal niet voor moeten leggen.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staat de Grand Slam of Darts centraal. Ex-prof Vincent van der Voort laat zijn licht schijnen over de vele verrassende namen die al uitgeschakeld zijn en behandelt de vijf Nederlandse deelnemers. Ook worden uitspraken van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen besproken. Beluister dit en meer in de nieuwe episode hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.